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Евро снова подорожал на торгах в Минске

  • 8.08.2018, 16:25

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 8 августа евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0007 и стоит Br2,011 (7 августа - Br2,0117 за $1).

Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,3327 (7 августа - Br2,3279 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0104 до Br3,1549 за 100 российских рублей (7 августа - Br3,1653 за 100 российских рублей).


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