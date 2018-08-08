Евро снова подорожал на торгах в Минске 8.08.2018, 16:25

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 8 августа евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0007 и стоит Br2,011 (7 августа - Br2,0117 за $1).

Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,3327 (7 августа - Br2,3279 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0104 до Br3,1549 за 100 российских рублей (7 августа - Br3,1653 за 100 российских рублей).