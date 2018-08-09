Вместе с рублем обвалились акции крупнейших банков России 9.08.2018, 10:43

Ситуация на финансовом рынке РФ близка к панике.

Решение США ввести санкции из-за «дела Скрипалей» привело к дальнейшему падению курса рубля, бумаги российских компаний упали и на Лондонской бирже. Главное о состоянии российского финансового рынка на данный момент — в обзоре РБК.

Что произошло

Курс доллара впервые с апреля превысил 65 руб., а затем, после объявления о скором введении новых санкций США против России из-за «дела Скрипаля», поднялся до 65,69 руб., обновив максимум с ноября 2016 года. Курс евро преодолел отметку в 76 руб., а позднее дошел до отметки 76,26 руб. Рубль не дешевеет более быстрыми темпами из-за высоких цен на нефть. В последнее время Brent дорожает из-за международных факторов — в первую очередь из-за санкций США в отношении Ирана. В таких условиях бумаги российских компаний нефтяного сектора чувствуют себя уверенно, а рубль защищен от чрезмерного снижения к бивалютной корзине.

Акции Сбербанка и ВТБ продемонстрировали стремительное падение. Стоимость обыкновенной акции Сбербанка на Московской бирже достигла минимума с апреля 2018 года, опустившись до 191,5 руб. По такой же цене отдельные сделки заключались 16 апреля, тоже на опасении новых санкций со стороны США. Цена закрытия составила 193,2 руб., таким образом, ценные бумаги подешевели на 4,26%. Падение котировок ВТБ 8 августа было не таким сильным — цены опускались до минимума с 20 июня в 0,0453 руб. за акцию. Цена закрытия составила 0,0456 руб. На Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки Сбербанка упали почти на 8%, такие же бумаги ВТБ — на 4,57%.

Аналитики, опрошенные редакцией РБК, заметили распродажу облигаций федерального займа (ОФЗ) . Из-за возможности новых санкций ОФЗ начали обесцениваться сами по себе: власти США рассматривают возможность запретить американским инвесторам вкладываться в российский госдолг.

Причины

Падение рубля и акций банков эксперты связывают с новостями, которые касаются деталей новых антироссийских санкций США. Они позволят блокировать счета и активы некоторых российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Кроме того, вечером 8 августа также стало известно, что США с 22 августа введут против России дополнительные санкции, связанные с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Эти ограничения затронут экспорт товаров двойного назначения в Россию. В случае если Россия не предоставит властям США гарантий неприменения химического оружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон может ввести новые ограничения, которые могут включать, в частности, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и отказ в банковских кредитах.

Зарубежные игроки распродают акции российских компаний и облигации федерального займа (ОФЗ). Под влиянием этих продаж рубль обновил многомесячные минимумы, а акции Сбербанка, на балансе которого много облигаций федерального займа, теряют стоимость. При обесценивании этого инструмента у Сбербанка появляется риск возникновения убытка от ценных бумаг, что в конечном итоге может привести к снижению чистой прибыли.

За месяц, прошедший после встречи Трампа и Путина в Хельсинки, сенаторы внесли в конгресс еще пять проектов, которые касаются ограничительных мер против России, в том числе проект о санкциях против Nord Stream 2, американских ИТ-фирм, способствующих цензуре в России, а также законопроект, обязывающий администрацию США исполнять санкции по «закону Магнитского».

Что касается акций АФК «Система», 7 августа стало известно о том, что Госдеп США может ввести санкции в отношении основного акционера компании — Владимира Евтушенкова. Его подозревают в «нелегальных операциях с незаконно аннексированным Крымом и в Узбекистане».

Последний раз США ввели санкции против России в апреле. Тогда ограничения коснулись российских чиновников и бизнесменов, по мнению Вашингтона, близких к Кремлю.