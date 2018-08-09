Отказавшихся от показаний свидетелей по «делу профсоюзов» увезла милиция 9 9.08.2018, 11:06

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Известно по крайней мере о трех задержанных.

Рано утром 9 августа (около 8 часов) милиция явилась к каждому свидетелю «дела профсоюзов», которые в суде отказались от своих показаний, данных следствию. Милиция явилась, чтобы доставить свидетелей на допрос в прокуратуру, сообщает praca-by.info.

Ни у кого не было возможности даже вызвать адвоката или обратиться за другой защитой. Они успели только сообщить о визите сотрудников правоохранительных органов. Профсоюзу РЭП известно по крайней мере о трех задержанных.

По информации профсоюза РЭП, один из свидетелей сначала отказался открывать дверь, на что милиция заявила, что будет ее ломать. Дверь пришлось открыть. Сейчас связи со свидетелями нет.

Ранее суд поручил Генеральной прокуратуре провести проверку, происходило ли давление на свидетелей во время следствия, о чем они заявили во время судебного заседания. Предположительно, основываясь на этом поручении судьи, свидетели находятся в Генеральной прокуратуре.