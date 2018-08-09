Время необратимо Марина Адамович

9.08.2018, 14:43

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Марина Адамович

И судить исполнителей и организаторов сегодняшних «дел» будут по закону.

Август – любимый месяц белорусского «правосудия». В августе 2011 арестовали Алеся Беляцкого.

В августе 2017-го начали «дело профсоюзов», в августе нынешнего идет судебный фарс.

Но нынешний, кажется, пробивает днище очередной раз. Уголовное дело против представителей (прежде всего, представительниц) негосударственных СМИ. Сверхабсурдные задержания и массовые обыски с изъятием из компьютеров, и не только, информации, которая не имеет никакого отношения ни к делу, ни к его «фигуранткам», зато (а вдруг повезет!) может позволить посадить на крючок сами СМИ.

Молодые женщины, которые жарким утром пришли на работу, оказались за решеткой за «кражу» особо ценной информации о объятиях с очередной вымытой шампунем коровой и битве за урожай... Держитесь, дорогие!

Вчера свидетеля по делу профсоюза доставляли из Солигорска милиционеры...

И вот сегодняшние новости: свидетелей по делу профсоюзов, которые в суде отказались от предыдущих показаний и заявили о давлении со стороны следствия, сегодня массово «доставили» в прокуратуру с угрозами выламывания дверей и не дав возможности даже позвонить или вызвать адвокатов.

Видимо, следователей уже доставили туда в наручниках и с заломленными руками? И такая спешка и безграничный цинизм и насилие в отношении пострадавших объясняются исключительно желанием как можно скорее разобраться и сурово наказать виновных, запятнавших, так сказать, «честь мундира»?

Может спешат, чтобы на скамье подсудимых место Геннадия Федынича и Игоря Комлика заняли те, кто «склепал» угрозами и насилием это дело? Что ж, похвальное было бы желание. Но нет. Это нам с вами объясняют - 37-й не история. Это может повториться.

Только ошибаются. Время необратимо. И судить исполнителей и организаторов будут по закону.

Скоро. Я в этом уверена.

Марина Адамович, «Фейсбук»