Беларусь на детском «Евровидении-2018» представит Даниэль Ястремский 1 1.09.2018, 9:05

Фото: vk.com/danielyastremsky

В Белтелерадиокомпании прошел финал национального отбора на «Детское Евровидение — 2018».

На конкурсе, который в этом году пройдет в Минске, Беларусь будет представлять Даниэль Ястремский с песней «Time».

По правилам конкурса, в случае технических сбоев конкурсант может выступить повторно. В начале выступления Даниэля Ястремского ненадолго пропал звук. Поэтому он воспользовался этой возможностью и спел повторно, сообщает tut.by.

Даниэлю — 14 лет. 1 сентября он перейдет в 9-й класс. О себе на собственной фан-странице во «ВКонтакте» Даниэль пишет, что по «счастливому случаю родился в городе Цинциннати (США)». Но живет и учится он в Минске.

Ранее Даниэль пытался попасть в российское шоу «Голос. Дети», но не получилось. В украинском проекте «Украіна мае талент. Діти» ему «сказали три «да»», но дальше дело не пошло. В прошлом году он представлял Беларусь на детской «Новой волне». В детском «Евровидении», говорит юный артист, он решил поучаствовать, потому что видел подготовку своих друзей — Руслана Асланова, Хелены Мерааи, которые уже представляли Беларусь на конкурсе, и этот процесс ему очень понравился.

К продвижению команда Даниэля подошла основательно: сделала промотур по 12 городам Беларуси (исполнитель выступал в торговых центрах), выпустила совместно с заводом «Луч» часы с надписью «Час падкажа», а с дизайнером Катей Тикотой — футболки с той же надписью.