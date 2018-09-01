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Донецкая бондиана

  • Василий Филипчук
  • 1.09.2018, 16:40
  • 2,379

Ликвидация Захарченко была реализована в лучших традициях шпионских фильмов.

Убийство Захарченко выписано и реализовано по лучшим стандартам шпионских фильмов. Сценаристы, режиссеры, авторы декораций и исполнители постарались на славу. Кафе "Сепар", поминки по Кобзону, бомба в светильнике....

Эй, ребята, стоп, это же не кино! Взрыв эмоций и радости не должен затмевать здравый смысл и трезвый анализ. Тем более что разве что ленивый за последние две недели не читал о том, что планируется замена Захарченко, что грядут серьезные изменения в фейковых "республиках". Популярный российский телеграмм-канал на прошлой неделе даже написал, что в Венесуэле купили шесть вилл для наиболее одиозных функционеров ЛДНР, которых в течение ближайшего месяца отправят на "заслуженный" в прямом смысле этого слова отдых.

Вы уверены, что в воскресенье на похоронах будут оплакивать действительно Захарченко, а не загримированное тело? И что настоящий Захарченко сейчас не наслаждается просмотром новостей о своей смерти за стаканчиком Маргариты где-то на атлантическом побережье?

Не исключаю, что мы никогда так и не узнаем правды. Хотя, собственно, сама собой правда должна интересовать разве что его близких и, надеюсь, украинские органы следствия и суд. Нас же всех должно больше интересовать – что будет дальше с Донбассом, как повлияет эта бондиана на конфликт на востоке и реинтеграцию нашей страны.

Сценарии, частью которых было отстранение от власти наиболее одиозных и неприемлемых для украинцев лиц – таких, как Захарченко и Плотницкий – предусматривают постепенное сворачивание или модификацию конфликта. Вплоть до начала шагов к настоящей имплементации Минских договоренностей и постепенного восстановления контроля над ныне неконтролируемыми территориями. Или по меньшей мере замораживание конфликта и трансформацию его в "удобное" для всех сторон состояние – как, например, приднестровский конфликт.

События последующих двух-трех недель дадут ответ на вопрос – что это было? Действительно ли это была блестящая спецоперация украинских спецслужб – тогда нас ждет по меньшей мере возобновление полноценных боевых действий на востоке страны. Или же это были внутренние разборки в Донецке – и тут Москва, конечно, должна была бы вмешаться и "навести порядок" на оккупированной территории. Или же действительно есть договоренности по постепенному замораживанию конфликта и превращению Донбасса в территорию, где ничего не происходит, кроме усыхания и отмирания с неопределенным будущим.

Или же нас ждут несколько очень интересных месяцев с последующей ротацией руководства ЛДНР, новыми постановками и постепенной сменой декораций. А где-то там – октябрь, необходимость продления действия закона об особом статусе ОРДЛО, а возможно, и вообще – принятие принципиально новых решений относительно Донбасса, отвод вооружений, проведение выборов и постепенное восстановление контроля...

Не подлежит сомнению по крайней мере одно – началась новая игра, игроки просчитали на несколько шагов вперед и начали передвигать фигуры на шахматной доске. И что украинцев сегодня должно бы интересовать значительно больше, чем судьба Захарченко, так это ответ на вопрос – в этой игре мы кто? Игрок? Фигура? Шахматная доска?

Василий Филипчук, "Апостроф"


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