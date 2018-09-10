Игорь Стасевич: Молдова – команда другого уровня, но будем играть на победу 10.09.2018, 9:22

Полузащитник сборной Беларуси после победы над Сан-Марино оценил шансы в поединке с Молдовой.

Полузащитник сборной Беларуси Игорь Стасевич в интервью съемочной группе «Беларусь 5» подытожил игру с Сан-Марино (5:0) в Лиге наций, сообщает tribuna.com.

«По ходу матча соперник не доставлял нам никаких проблем. Только мы пару раз ошибались – и у соперника были подходы к нашим к воротам. В целом, все было под нашим контролем. Много забили, хотя могли еще больше. Было много очень моментов, но с реализацией немножко подкачали. В целом, довольны результатом. 5:0 – хороший старт, хорошее начало.

Молдова – команда другого уровня: более крепкая, более мастеровитая. Но мы играем в этом турнире, чтобы побеждать, выполнять определенные задачи. Поэтому в любом случае будем играть на победу», – утверждает Стасевич.

11 сентября сборная Беларуси в Кишиневе сыграет с Молдовой.