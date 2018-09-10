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Переиздали первый в ВКЛ и мире Букварь

  • 10.09.2018, 13:32
Фото: Василий Молчанов / Белсат

Эта книга в свое время изменила образование.

Первую книгу, которая имела название «Букварь», выпустили в типографии четыре столетия назад, сообщает журналист «Белсата» Павлина Валиш. Сегодня появилась возможность увидеть, как выглядел первый учебник, над которым согнувшись сидели наши предки. В Свято-Покровском кафедральном соборе в Гродно презентовали факсимильное издание «Букваря» 1618 года.

Эта книга изменила традицию образования во многих странах, где в письменности используется кириллица. И эту книгу издали в ВКЛ в маленьком городке Евье, недалеко от Вильно.

Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси. Фото — Василий Молчанов / Белсат

До нашего времени сохранился всего один полный экземпляр издания «Букваря». Как и многие другие ценности белорусского культуры, сегодня он находится за границей. Найти «Букварь» не было простой задачей, но белорусский книговед и культуролог Алесь Суша все же сумел добраться до книги, исследовать и привезти в Беларусь оцифрованы вариант. Вместе с Алесем Сушей, который сегодня работает заместителем директора Национальной библиотеки Беларуси, журналист разбиралась, что следует знать о первом белорусском и первом в мире «Букваре».

Букварь возник, чтобы усилить православную традицию ВКЛ

«Букварь» вышел в свет в 1618 году. Фото — Василий Молчанов / Белсат

Конец XVI — начало XVII в. в ВКЛ – это был бурное время религиозных споров. Сначала реформация, затем контрреформация, попытки объединения католической и православной церквей после Люблинской унии. Тогдашние типографии, которых в ВКЛ было много, не успевали издавать полемические произведения богословов. А спорили много: о том, нужна ли уния, как реформировать православную традицию и может ли вообще церковнославянский язык быть языком образования, если нет на нем ни грамматики, ни словарей, ни учебников.

Однозначно было только то, что церковнославянский язык полностью отличался от разговорного и с трудом поддавалась изучению, с чем нужно было что-то делать. После попыток издания нескольких «Азбук» 24 июля 1618 года в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в городке Евье под Вильно, из печати вышел первый в мире «Букварь», название которого стало повсеместным вплоть до сегодняшнего времени.

На церковнославянском языке, но с белорусскими особенностями

Факсимильное издание первого «Букваря». Фото — Василий Молчанов / Белсат

Хотя на средневековых улочках Великого княжества повсеместно звучал живой старобелорусский язык, первый «Букварь» был напечатан по-церковнославянски. Вообще все первые белорусские книги были написаны на церковнославянском языке. На нем происходило обучение в церковных училищах, также как в западных университетах и ​​школах на латыни.

Богословы пытались всеми силами укрепить статус церковнославянского языка как языка высокой духовной письменности, поэтому первый «Букварь» не стал исключением. «Букварь языка славенска писаний чтения оучитися хотящим в полезное руковождение» – читаем на титульном листе. Книга небольшого размера – восьмая доля листа, 54 страницы. Букварь в чем-то похож на современную книгу.

«Букварь» издан в двух вариантах: экземпляры согласно оригиналу, а также тексты «Букваря» вместе с переводом на современный белорусский язык. Фото — Василий Молчанов / Белсат

«Сначала алфавит, а потом слоги: ба-ва-го и т.д. Абсолютно то же самое, что и современном букваре. Здесь есть ряд букв, которые редко встречаются в церковнославянском языке или совсем не встречаются. На пример, две буквы «Г» – фрикативное и взрывное, что характерно для современного белорусского языка.

Многие надстрочные знаки и ударения, которые в церковнославянском языке обычно вырисовывались по-гречески, в букваре переведены на старобелорусский язык. Вместо греческих наименований ударений, читаем – острая, тонкая, густая и т.д.

Кроме того, именно здесь впервые употребляется белорусская пунктуация, приближенная к современной. Если Скорина ставил между предложениями точку, это уже считалось исключительной новацией. Здесь мы имеем точки, запятые, точки с запятыми, кавычки, скобки, квадратные, круглые, какие угодно. Есть также и «кириллические цифры». Для записи цифр наши предки не пользовались римскими или арабскими знаками, а обозначали их своими буквами. И все это можно было учить с помощью букваря: читать, писать и считать», – объясняет Алесь Суша.

«Букварь воспитывал верующего и гражданина»

Лондонский и копенгагенский экземпляры «Букваря». Фото — Василий Молчанов / Белсат

В качестве интересного факта ученый рассказывает, что еще перед алфавитом есть молитва во славу Святой Троицы. «Это уже определенный посыл, что к любому делу надо подходить помолившись. Сразу после грамматики, которая занимает треть книги, мы имеем большое количество молитв, цитаты из Библии, тексты отцов церкви, перечень грехов и добродетелей, примеры добрых дел. Одним словом, вместо «ма-ма мы-ла ра-му» дети читали другие тексты, которые формировали их мировоззрение. Через спектр христианских ценностей ребенка воспитывали полноценным членом общества», – говорит Алесь Суша.

Неизвестные авторы

Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси. Фото — Василий Молчанов / Белсат

В издании нет четких имен авторов. Только на титульном листе помещено короткое упоминание, что «Букварь» «… составлен и напечатан трудолюбием бродячих монахов в киновии Виленского Восточного Православия при храме Сошествия Святого Духа». Киновия – это название монастырей, обитатели которых не имели личного имущества. Монахи совместно работали на общее благо монастыря, поэтому печатное дело выполнялось анонимно.

«Одним из вероятных авторов является Мелеций Смотрицкий, который в то время жил и преподавал в монастыре. Уже тогда он был известным общественным деятелем и талантливым писателем-полемистом. Фигура интересная, так как Смотрицкий получил в свое время прекрасное образование в учреждениях трех разных конфессий. В начале в Острожской академии, католической иезуитской академии в Вильно, а также протестантских университетах Лейпцига, Нюрнберга и Виттенберга. Второй предполагаемый автор – архимандрит Виленского монастыря Святого Духа Леонтий Карпович, который сегодня включен в число святых. В 1618 г. он руководил братством, поэтому логично утверждать, что также участвовал и в издании книги. Имен других монахов к сожалению мы не знаем», – объясняет Алесь Суша.

Как рассказывает книговед, в «Букваре» также выявлен геральдический знак военного и политического деятеля ВКЛ Богдана Огинского. Именно в его имении в Евье находилась типография. В период, когда на православную церковь в Вильно было сильное давление, подкоморий Троцкий пригласил к себе монахов, помог организовать типографию и не раз оказывал значительную финансовую помощь.

«Оригиналы изданий только в Англии и Дании»

Оригинал первого «Букваря», хранящийся в Лондоне. Фото — Василий Молчанов / Белсат

Как рассказал Алесь Суша, в мире сохранились только два экземпляра «Букварь»: «Не надо думать, что книги кто-то специально уничтожал, их просто как и современные школьные учебники «зачитали до дыр». Один экземпляр находится в лондонской библиотеке Мидл Темпл. Это частное и очень специфическое учреждение, куда непросто попасть. Поэтому, видимо, об этом букваре особо не было известно. Впервые о нем написали в 1700 году в первом каталоге библиотеки. Там он упоминается, как книга на славянском языке. Три года назад мне довелось попасть в Лондон. На протяжении года длились переговоры, чтобы получить доступ к букварю. Библиотека закрытая. Мне помогло только то, что поручились профессора университета в Лондоне. Я на месте изучил книгу, сделал цифровую копию, описал ее и на этой основе вышло факсимильное издание, его удалось выдать аккурат к 400-летию книги».

Как пояснил ученый, «Букварь» еще в начале XVII в. скорее всего купил один из лондонских просветителей, который собирал научные тексты со всего мира. Интересен также и уголок Лондона, где находится библиотека. «Темпл» – это район в Лондоне, где раньше жили рыцари тамплиеры. Там была их резиденция. Их место в Лондоне заняли юридические конторы, которые работают в районе до сегодня. Именно в их частной библиотеке, закрытой от внешнего мира, хранится книга.

Второй экземпляр находится в Дании, в древней библиотеке, которая существовала при королевском дворе Копенгагена. Сегодня библиотека считается одновременно университетской и национальной. Однако издание «Букваря», которое там хранится, неполное. Поэтому, фактически, в мире есть только один полноценный экземпляр книги.

Что касается Беларуси, то в нашей стране сохранился только «Виленский букварь» 1767 года. Это издание уже униатское, но название, содержание, структура издания и форма подачи, как на территории Беларуси, так и в других странах оставались неизменными до начала XIX в.

Первый тираж факсимильного издания «Букваря» – около тысячи экземпляров, которые в скором времени попадут в белорусские библиотеки и учебные заведения. Второй тираж, который должен быть напечатан через некоторое время, попадет уже в белорусские книжные магазины.


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