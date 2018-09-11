США, Британия и Франция договорились о совместных действиях против Асада 11.09.2018, 11:19

Джон Болтон

Фото: reuters

Коалиция ответит жесткими мерами на применение химоружия.

США, Великобритания и Франция договорились о "гораздо более сильном ответе", чем прежде, если сирийское правительство снова использует химическое оружие.

Об этом рассказал советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, пишет Reuters (перевод – pravda.com.ua).

"Мы в последнее время пытались передать сообщение, что если будет третье применение химического оружия, ответ будет намного сильнее", - сказал советник по национальной безопасности.

"Я могу сказать, что мы консультировались с англичанами и французами, которые присоединились к нам, когда мы наносили второй удар, и они также согласны с тем, что еще одно использование химического оружия приведет к гораздо более сильному ответу", - сказал Болтон.

В последние дни чиновники США заявили, что у них есть доказательства того, что сирийские правительственные войска готовят химическое оружие перед запланированным нападением на контролируемый повстанцами Идлиб в северо-западной части страны.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев.