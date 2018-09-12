Защитник Куропат: В ГАИ закрывают глаза на наезды на активистов 1 12.09.2018, 11:43

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Героям вахты возле народного мемориала в буквальном смысле приходится жертвовать собой.

ГАИ не увидела нарушений правил дорожного движения при наезде на протестующих возле ресторана "Поедем, поедим" в Куропатах.

25 августа, находясь у входа в ресторанный комплекс "Поедем, поедим", Валерий Рябцев стал свидетелем фактически наезда автомобиля "Фольксваген-Туарег" на активистов Нину Багинскую и координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля. Они стояли на дороге у ворот ресторана, когда к ним подъехал автомобиль. Протестующие не стали препятствием для водителя, и он, не сбавляя скорости, протянул их несколько метров на капоте своего авто, сообщает сайт ПЦ "Весна".

Валерий Рябцев зафиксировал инцидент на видео и в скором времени обратился с этой записью в Государственную автоинспекцию с просьбой провести проверку и привлечь водителя к административной ответственности.

Заявитель ссылался на пункт 87.2 правил дорожного движения, подтверждающий противоправность действий водителя "Фольксваген-Туарег". Согласно ПДД, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить (что и было в данном случае), он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. И этого водитель не сделал.

Однако в ГАИ по поводу произошедшего другое мнение. В ответе на обращение Рябцева, за подписью временно исполняющего обязанности начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Виктора Ротченкова, сообщается, что по результатам проведенной проверки административное дело прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения. Из такой формулировки следует, что сотрудники ГАИ отрицают не просто наличие правонарушения, а вообще наличие спорного инцидента.

Валерий Рябцев считает такой ответ незаконным и необоснованным, так как получается, что представленной видеозаписи не было дано никакой оценки. Рябцев направил жалобу в областную прокуратуру с просьбой провести повторную проверку по событиям, которые произошли 25 августа у ресторана в Куропатах.