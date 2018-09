Токсичная информация Анастасия Кириленко, theins.ru

О чем Литвиненко рассказал бы испанскому правосудию, если бы не был отравлен.

Сообщение The New York Times о том, что перед отравлением экс-разведчик Сергей Скрипаль передавал Испании информацию о российской организованной преступности, стало поводом вспомнить об Александре Литвиненко, который также был отравлен за неделю до запланированной встречи с испанскими следователями, где также должен был давать показания о связях российских властей с организованной преступностью. Подробнее об этом The Insider уже писал в материале «Путин и мафия. За что убили Александра Литвиненко». В связи с тем, что эта публикация вызвала большой интерес, The Insider предлагает вашему вниманию отрывок из книги испанских журналистов Круза Морсильо и Пабло Муньоса «Слово вора: русская мафия в Испании», где рассказывается о том, что именно Литвиненко сообщил испанским следователям на встрече в Лондоне:

...Мир с ужасом наблюдал за чудовищной агонией и смертью Александра Литвиненко, бывшего российского разведчика, получившего убежище в Великобритании. В последние годы своей жизни он решил разоблачить близкие связи между властями своей страны и мафиозными группировками; близкие настолько, что и те и другие достигли уровня взаимозависимости, при котором их взлет или падение были бы возможны только вместе и навсегда. Литвиненко был подполковником ФСБ, когда решил хлопнуть дверью и выступил на пресс-конференции с заявлением о том, что его начальники приказали ему убить Бориса Березовского, зная, что подписал себе смертный приговор, и так он говорил каждому, кто хотел его слушать. Он был прав. В 2006 году он был отравлен. Только его сила, позволившая ему прожить три недели вопреки ожиданиям убийц, позволила врачам определить применённое вещество. Улики (в настоящее время только улики, хотя они и весомые) — указывают на то, что исполнителем был Андрей Луговой, бывший офицер КГБ, а в настоящее время уважаемый депутат от партии ЛДПР Жириновского в Госдуме.

В Испании это дело породило интерес, подобный тому, что возникает при просмотре фильмов о шпионах, но никто не мог представить себе, что Литвиненко сотрудничал с испанскими должностными лицами, ответственными за борьбу с русской мафией в нашей стране. В июле, за три месяца до отравления, Литвиненко встретился с несколькими агентами в гостинице одной из европейских столиц. Главарь грузинской мафии Захарий Калашов <криминальный авторитет, известный как Шакро Молодой — The Insider> был только что задержан в ОАЭ благодаря испанской полиции и уже находился в тюрьме в Сото-дель-Реаль. Этот успех произвел впечатление на полмира — журналисты и представители разведки интересовались тем, как испанцы смогли поймать того, кто всегда упреждал неожиданные проблемы.

В этом контексте представилась возможность организовать встречу с Александром Литвиненко, который тоже высказал своё согласие на то, чтобы она состоялась. При этом, организация встречи не была лёгким делом. Страна, где должна была состояться встреча, должна была подготовить тщательный план безопасности, и к тому же, была ещё одна немаловажная деталь: один из агентов этой страны будет присутствовать на интервью. Как только все эти логистические проблемы были решены, 1 июля бывший разведчик явился в забронированный в гостинице зал. Внешне он смахивал на спортсмена, был улыбчивым и доброжелательным. Его собеседники на другой стороне стола сохраняли серьёзность. «Он был шпионом и совершал преступления. К тому же, он работал на Березовского, а мы знали его послужной список, его опасные связи и как он пришёл к тому, что имел. Наша позиция заключалась не в том, чтобы поддержать дружескую беседу, а устроить ему настоящий допрос», — рассказывает один из присутствовавших на встрече.

— Во-первых, должен вам сказать, что до своего увольнения я входил в группу убийц ФСБ, которая работала в Чечне, а также везде, где нам указывали, — сказал Литвинекно. — Мы получали приказы и исполняли их: убивать, пытать, закапывать живьём... Последний приказ, который мне дали мои начальники, был убить Бориса Березовского. Я дал пресс-конференцию, чтобы весь мир знал, что произошло. С тех пор я знаю, что мои дни сочтены. Чем я могу вам помочь?

— Как вы знаете, мы только что задержали Захария Калашова. Какая у вас есть информация об этом человеке?

— Он один из самых главных. Хотя он и родился в Грузии, у него российский паспорт и он оказал важные услуги ГРУ, и поэтому у него хорошие отношения с Кремлём. Среди других миссий, ему поручили подпольную переправку оружия курдам в качестве формы давления на Турцию. Он делал и другие вещи. В 1998 он был посредником, использованным правительством моей страны, чтобы освободить группу россиян, взятых в плен в Чечне. Он уверял, что действует в качестве представителя ГРУ.

— При этом у него продолжает сохраняться огромное влияние в вашей стране.

— Да, через Бадри Патаркацишвили, который был кандитатом на выборах в Грузии и является доверенным лицом Бориса Березовского. Патаркацишвили, создавший себе состояние на предприятии Сибнефть (в котором также доли имели Роман Абрамович, в настоящее время владелец Челси, и сам Березовский), нанял Калашова как наемного убийцу. В настоящее время Сибнефть вошла в Газпром.

«Литвиненко помог нам, прежде всего, понять место каждой персоны, которое ей на самом деле соответствовало в иерархии организованной преступности, — говорит другой присутствовавший на встрече с бывшим разведчиком. — Он не дал нам какого-то большого количества конкретных данных, которые бы помогли нам в текущих на тот момент расследованиях, но он был нам очень полезен, чтобы получить более глобальное видение российской преступности. Мы узнали, до какой степени администрация этой страны была поражена и инфильтрована мафией. Мы удостоверились, что вещи, которые нам рассказывали люди гораздо более низкого уровня, превосходили все возможные границы воображения».

Бывший российский разведчик переехал в Великобританию с фальшивым паспортом, под именем с инициалами З.И. Против него был выпущен международный ордер на арест, согласно ходатайству, переданному в Интерпол, но, разумеется, он был под защитой Великобритании, которая, вероятнее всего, тоже хотела урвать свою долю в том, что касается информации. <...>

— В течение нескольких лет я преследовал Тариэла Ониани — мафиози, сбежавшего из Барселоны. Я получил много информации о нем, о его преступлениях и собрал достаточно данных, чтобы отправить его за решётку. Мне даже удалось арестовать его, но мой начальник в ФСБ приказал мне освободить его, — заявил Литвиненко.

— И какое вы находите этому объяснение? Кто защищал Ониани?

— Многие мои начальники, среди которых главный управления ФСБ по Москве, а также министр внутренних дел... У Ониани были очень хорошие отношение со всей группой, которая осуществляла прикрытие Юрия Лужкова, мэра Москвы, который является одним из ключевых персонажей внутри российской организованной преступности.

— Можете ли вы назвать имена других политиков, которые, согласно вашей информации, принадлежат к русской мафии?

— Хохольков, который был одним из высших чинов ФСБ, покрывал трафик героина из Афганистана, который организовывала группа Владимира Путина, в которую также входили олигарх Михаил Черный и мафиозные лидеры Вячеслав Иваньков, или Япончик, Салим Абдувалиев и Гафур Рахимов.

Литвиненко продолжал сыпать именами: один из названных им людей, связанный с Романом Абрамовичем, участвовал в мошеннической схеме с Bank of New York, когда деньги МВФ, предназначенные для помощи России, очутились в руках мафии. Кроме того, бывший разведчик рассказал о другой встрече, имевшей место около 2000-го года между Борисом Ельциным, его дочерью Татьяной и Березовским с одной стороны, и Путиным, высшим чином спецслужб и двух олигархов — с другой. В это время уже можно было догадаться о предстоящем уходе действующего президента и начинало становиться неизбежным восхождение людей из ФСБ во власть. Несмотря на это, требовалось развеять опасения первого оставить свой пост и для этого лучшее, что можно было сделать — добиться взаимовыгодного соглашения для всех.

Во время этого «собрания» Путин заявил, что как ФСБ, так и силовые министерства (МВД, Минобороны и Минюст) обязываются уважать собственность семьи Ельцина и не «заглядывать под ковер» если он покинет власть, не оказывая сопротивления. Семья Ельциных согласилась, недолго думая, поскольку в тот момент, да в значительной степени и раньше, была больше заинтересована в деньгах, чем в чем-то другом, включая будущее своей страны. Одна из интересных деталей: Алексий II, патриарх Московский, был тем, кто завизировал этот пакт. Спустя несколько месяцев, в другом интервью с нашими агентами, один полковник ФСБ подтвердил по пунктам версию Литвиенко. Кроме того, этот человек изложил свою теорию, что российские власти, в особенности спецслужбы, используют в своих политических и экономических интересах преступные группировки, а в случае Петербурга они сами создали одну из них. Та же самая версия, которую впоследствии изложит Монастырский.

— Хорошо, все это очень интересно, но можете ли вы рассказать то же самое в свидетельских показаниях перед следственным судьей, который расследует это дело?

— Конечно, уверен, что мы сможем договориться об условиях.

— А то, о чем вы рассказываете, вам известно непосредственно или потому что вам кто-то об этом рассказал?

— Я переживал эти ситуации в первом лице, я жил там много лет и очень хорошо знаю, что происходило.

- Ждите новостей от нас.

Рукопожатие завершило разговор, который был очень напряжённым в первые минуты, но затем более расслабленным, хотя и не перешёл в задушевный. По возвращении наших агентов в Испанию судья Национального суда Фернандо Андреу был проинформирован о деталях интервью. Взвесив ситуацию, с согласия Специальной прокуратуры по борьба с коррупцией, он решил взять показания у Литвиненко как у защищённого свидетеля в ноябре. Он мог дать изобличающую информацию о таких лицах, как Калашов и Ониани, уже обвиняемых в Испании, и о других из тех, против кого велось следствие. Полоний-210 и спецслужбы России пресекли такую возможность.

