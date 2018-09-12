Активистка из Светлогорска: Люди настроены решительно 3 12.09.2018, 13:25

1,536

Жители города выйдут протестовать из-за китайского завода, несмотря на запреты властей.

Райисполком отказал инициативным гражданам Светлогорске в проведении митинга против «вонючего» завода. Местные жители планировали 15 сентября провести массовое мероприятие с требованием прекратить вредные выбросы от завода беленой целлюлозы, сообщает spring96.org.

Единственное в городе «легальное» место для проведения митингов и пикетов - стадион «Бумажник». Райисполком ответил, что 15 сентября с 9.00 до 18.00 площадка будет занята БРСМ - здесь пройдет этап «семейного сельскохозяйственного праздника «Властелин села».

Заявку на митинг подавала инициативная группа мониторинга ситуации с заводом беленой целлюлозы. На массовом мероприятии жители деревни Якимова Слобода и Светлогорске хотели привлечь внимание властей к проблемам, которые создает завод беленой целлюлозы. В первую очередь речь идет о вредные выбросы - метилмеркаптаны, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, отравляют воздух и реку Березину.

«Люди настроены решительно. Несмотря на отказ в митинге, активные граждане готовы выйти на флешмоб. Наша инициативная группа планирует составить заявки на митинг на весь месяц и ежедневно предоставлять их. Интересно, насколько их фантазии хватит для отказов», - сообщила член инициативной группы, правозащитница Елена Маслюкова.

По ее словам, жители Якимовой Слободы и Светлогорске до сих пор страдают от вони и его последствий для здоровья. Источник вони - новая китайская производство.