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Apple представила iPhone XS и новые умные часы

  • 13.09.2018, 8:01
Фото: apple

Внешне iPhone XS и XS Max практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X и позиционируются как флагманские модели.

Уже шесть лет в середине сентября вместе с началом сезона сбора яблок компания Apple официально представляет новые модели своих смартфонов, сообщает BBC.

Эти презентации давно вписаны в календарь важных событий года и привлекают внимание огромной международной аудитории.

Урожай 2018 года выдался богатым: компания знакомит публику сразу с тремя новыми моделями телефонов и новыми "умными часами".

Самая маленькая модель смартфона с экраном диагональю 5,8 дюйма называется iPhone XS, версия с более крупным экраном (6,5 дюйма) - iPhone XS Max.

От названия с приставкой Plus для смартфона с большой диагональю, как это было в прошлые годы, решено отказаться. Размер экрана и корпуса телефона - главное отличие XS и XS Max.


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