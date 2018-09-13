Подозреваемые в отравлении Скрипалей: Мы приехали в Солсбери посмотреть собор 2 13.09.2018, 20:37

Неубедительная история пары из Солсбери только подтверждает версию Британии.

Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору российского пропагандистского канала RT Маргарите Симоньян, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Они сказали, что приехали в Солсбери как туристы, передает РБК.

«Мы изображены на тех фотографиях», — сказал Петров. Затем они по очереди назвали свои имена и фамилии — Руслан Боширов и Александр Петров. «Да, это наши настоящие имена», — сказал Боширов.

«Солсбери — прекрасный город»

На замечание о том, что они выглядят довольно напряженными, Боширов ответил вопросом: «А как бы вы выглядели?». «Когда нашу жизнь вот так вот раз и перевернули с ног на голову. Ну просто одним днем. И сломали», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему целью своего визита мужчины выбрали именно Солсбери, Петров сказал, что посетить этот «прекрасный» город им посоветовали друзья.

«Туристический город, — добавил Боширов. — Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит своим шпилем, он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор работают».

По словам Петрова, они с самого начала планировали приехать в Лондон и «оторваться, грубо говоря». «Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — объяснил Петров.

Планы Боширова и Петрова расстроила плохая погода. «В Англии второго и третьего числа был просто транспортный коллапс», — сказал Петров. Снегопад, по его словам, был настолько мощный, что они никуда не смогли добраться. «По всем телевизорам показывали, второго и третьего числа (здесь и далее речь идет о марте. — Прим.), что железные дороги вообще не работали. Было вообще перекрыто движение. Все поезда, ничто, вообще ничего не ходило», — посетовал Боширов.

«Мы планировали в Солсбери одним днем съездить», — сказал Петров. «Там больше одного дня смотреть нечего», — заметил Боширов. «Мы приехали в Солсбери третьего числа. Пытались погулять по городу. Так как город был весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса», — сказал Петров.

«В этот день третьего числа в этом городе был снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда», — сказал Боширов.

Боширов и Петров хотели посетить Стоунхендж, Олд-Сарум (находятся к северу от Солсбери). Третьего марта они провели еще около сорока минут на вокзале и пили кофе, после чего вернулись в Лондон.

«А четвертого числа мы вернулись в Солсбери, потому что целенаправленно хотели посетить Олд-Сарум и собор», — сказал Петров. «Мы посмотрели», — сказал Боширов. «Но опять-таки там в обед начался такой ливень, что мы уехали раньше времени», — поддержал его Петров.

«Мы сидели в парке. Мы сидели, пили кофе. Мы заходили в кафе и пили кофе. Мы гуляли и наслаждались вот этой английской готикой, вот этой красотой», — рассказал Боширов о проведенном в городе времени.

Мужчины сказали, что не знают, где находится дом Сергея Скрипаля, недалеко от которого, по данным британской стороны, они проходили. «Ну, может быть, мы к нему и подходили, но мы не знаем, где он находится», — сказал Петров.

«Я вообще не слышал до вот этой ситуации. Покамест не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них», — добавил Боширов.

На вопрос о флаконе духов Nina Ricci, в котором, по версии Лондона, перевозился «Новичок», Боширов и Петров сказали, что «глупо» было бы везти с собой женские духи. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи, это не глупо? Даже проходишь когда таможню, проверяют все вещи. Любой полицейский при допросе — у них бы возникли вопросы. Зачем у нормального мужчины лежат женские духи?» — сказал Боширов.

Они отказались говорить о том, что их объединяет и почему они путешествовали вместе. «Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, и мы, получается, начинаем углубляться», — заявил Боширов.

Из-за этой ситуации, по словам Боширова, они перестали выходить на улицу. «Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся, мы опасаемся за близких», — сказал он.

«Микроэлементы, протеины, гейнеры»

Мужчины рассказали, что якобы не работают в ГРУ, а являются предпринимателями средней руки. «Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, пострадают и люди, с которыми мы работаем», — заметил Боширов. «Если вкратце, фитнес-индустрия: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры», — заявил Петров.

До событий в Солсбери Боширов и Петров неоднократно летали в Европу. Это были якобы как бизнес-поездки, так и туристические. «В Европе продаются препараты, витамины. Изучаем рынок, смотрим новинки, какие есть, специальные: из БАДов, аминокислот, из микроэлементов», — объяснил Петров. По возвращении в Россию они решают, как доставить новинки на российский рынок.

Напомним, британская полиция 5 сентября назвала Руслана Боширова и Александра Петрова подозреваемыми в отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им около 40 лет, имена могут быть ненастоящими, хотя они и въехали в Англию по настоящим российским паспортам, отмечали полицейские.

Заочно им предъявили обвинения по статьям: сговор с целью убийств, покушение на убийство, использование и владение отравляющим веществом «Новичок», что нарушает закон о химическом оружии, и намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала обоих подозреваемых офицерами внешней разведки Минобороны России — ГРУ (сейчас — главное управление Генштаба ВС РФ). Причем убийство Скрипаля «почти наверняка было утверждено на более высоком уровне, чем ГРУ», говорила Мэй.

По информации британской стороны, Боширов и Петров пробыли в Англии со 2 по 4 марта. Они остановились на две ночи в отеле City Stay Hotel на Боу-роуд в Лондоне и дважды приезжали в Солсбери: в субботу, 3 марта, они провели там время с 14:25 до 16:10 и в день отравления — воскресенье, 4 марта, — с 11:48 до 13:50. Причем в Солсбери они сначала были замечены на Уилтон-роуд (недалеко от дома Сергея Скрипаля), а затем на улице недалеко от торгового центра, где Скрипали были найдены без сознания.

По версии британской стороны, отравляющее вещество было нанесено на ручку двери дома Сергея Скрипаля. Помимо них от «Новичка» пострадали еще двое британцев: Чарли Роули и Дон Стерджес, которые жили в городе Эймсбери в нескольких километрах от Солсбери. Стерджес умерла, Роули выжил. В доме Роули нашли флакон для духов, похожий на флакон для парфюма от Nina Ricci. «Мы не верим, что Дон и Чарли были отравлены умышленно — они стали жертвами безрассудства, с которым избавлялись от токсичного вещества», — заявили в полиции. Боширов и Петров в интервью опровергли, что у них с собой была подобная емкость. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» — удивился, в частности, Боширов.