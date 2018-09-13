Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете 13.09.2018, 22:24

Директива парламента открывает для авторов возможность заработать больше денег.

Европарламент одобрил директиву об авторском праве в интернете. «За» проголосовали 438 депутатов, «против» - 226, еще 39 «воздержались». Об этом сказано на сайте ведомства, передает comments.ua.

Законопроект критиковали за две статьи - 11-ю и 13-ю. Первая обязывала сайты платить отчисления авторам за ссылки на их контент. В первую очередь речь идет о материалах в СМИ. Принятие этой статьи могло мы прекратить существование «Википедии», которая в своих материалах ссылается на различные источники. В финальной версии директивы сказано, что это требование не будет распространятся не небольшие онлайн-платформы, сайты с открытым кодом и онлайн-энциклопедии.

- Простая публикация гиперссылок на статьи вместе с «отдельными словами» для их описания будет свободным от ограничений авторского права. Википедия и программные платформы с открытым исходным кодом не будут затронуты, - сказано в сообщении.

В то же время, YouTube, Facebook или Новости Google обязаны будут платить правообладателям за материалы, которые они используют, даже если это не полная статья или песня, а отрывок.

- Текст директивы также требует, чтобы сами журналисты, а не только их издательства, получали вознаграждение, вытекающее из этого требования, - сказано в сообщении Европарламента.

Вторая статья, которая стала камнем преткновения, предусматривала ответственность онлайн-платформ за пользовательский контент. Она обязывала сайты установить фильтры, чтобы пользователи при загрузке контента не нарушали ничьих прав. Тогда под вопросом оказалось бы распространение мемов или коллажей с использованием кадров из фильмов.

В новой версии директивы сказано, что эти фильтры должны быть разработаны таким образом, чтобы не затрагивать работы и материалы, которые не нарушают авторские права.

У тех же авторов, чьи материалы фильтр расценит, как пиратские, должна быть возможность оперативно оспорить решение. Сайты обязаны будут создать системы для рассмотрения жалоб, оценку которым будут давать люди, а не программные алгоритмы.

Директива парламента открывает для авторов возможность заработать больше денег на своих статьях/песнях/фильмах. Они смогут требовать дополнительное вознаграждение от стороны, использующей их права, когда первоначально согласованное вознаграждение несоразмерно низкое по сравнению с полученными выгодами. В тексте также сказано, что эти выгоды должны включать «косвенные доходы».

Автор резолюции Аксель Восс отметил, что после того, как только пыль уладится, интернет будет таким же свободным, как сегодня, создатели и журналисты получат более справедливую долю доходов, получаемых от их произведений.

Директива должна поступить на рассмотрение профильных комитетов Европарламента, которые представят окончательный вариант закона. Голосование по ней состоится в январе 2019 года.