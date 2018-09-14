Как Еврокомиссия будет защищать выборы в Европе от вмешательства извне 14.09.2018, 13:08

В Брюсселе обеспокоены возможными попытками вмешательства в выборы в Европарламент в 2019 году.

В США расследуют вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. В Великобритании - российские попытки повлиять на референдум о "Брекзите", пишет «Немецкая волна».

Москва свою причастность к этому отрицает. Окончательных выводов расследований пока нет. Но какими бы они ни были, результат волеизъявления американцев и британцев это уже не изменит. В США победил Дональд Трамп, а в Великобритании проголосовали за выход из ЕС - итоги, которым в России были рады.

Еврокомиссия хочет защитить от манипуляций на выборах

В мае 2019 года должны состояться выборы в Европарламент. В Брюсселе серьезно опасаются подобных попыток повлиять на их исход, поэтому намереваются противодействовать этому заблаговременно.

На что указал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своей речи "О состоянии Евросоюза" 12 сентября. "Мы должны защитить наши свободные и честные выборы. Поэтому Еврокомиссия сегодня предлагает новые правила для лучшей защиты наших демократических процессов от манипуляций со стороны третьих стран и частных интересов", - подчеркнул Юнкер.

Вызовом для ЕС в Еврокомиссии считают "глобальные силы, не обязательно разделяющие все наши интересы и ценности". Конкретные страны, конечно же, не называют.

При этом в Еврокомиссии уверены, что европейские выборы в 2019 году пройдут "в контексте, который очень отличается от всех предыдущих выборов". "Сейчас организация выборов не является и не должна быть обычным делом", - отметила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, теперь необходимо быть более внимательными в вопросе защиты данных, зарубежной пропаганды и кибератак.

Хотя речь идет, в первую очередь, о выборах в Европарламент, Брюссель может сделать не так много. Ведь за организацию выборов, в том числе и европейских, несут ответственность руководители на национальном уровне. Поэтому в четверг, 13 сентября, Вера Юрова вместе с двумя другими еврокомиссарами - по вопросам безопасности Джулианом Кингом и по цифровой экономике и общественным вопросам Марией Габриэль - предложила пакет правил и рекомендаций для государств-членов Евросоюза. Он состоит из четырех частей.

Юрова подчеркнула, что действовать в каждой из четырех сфер - это дело национальных властей. А Брюссель планирует предоставлять информацию и координировать. "Мы уверены, что сотрудничать в этих вопросах на уровне ЕС - хорошо. В данный момент мы хотим привлечь внимание государств-членов Евросоюза, которые несут ответственность за организацию выборов", - уточнила Юрова, отвечая на вопрос журналистов.

B>Защита персональных данных европейцев

Первая часть предложений Еврокомиссии по предотвращению попыток влияния на выборы касается защиты личных данных. Здесь упор делается на то, чтобы никто не мог получить доступ к персональным данным и злоупотреблять ими в процессе выборов. В этой связи Юрова напомнила скандал вокруг Cambridge Analytica - британской компании, получившей доступ к данным почти 87 миллионов пользователей Facebook, хотя большинство из них не давало на это согласия. Фирма, в частности, работала на штаб Трампа, а также на одну из компаний, агитировавших за "Брекзит".

Как известно, в мае этого года в ЕС вступили в силу новые жесткие правила защиты персональных данных. Теперь же Еврокомиссия опубликовала руководство о том, как избирательным комиссиям, политическим партиям и организациям, интернет- и аналитическим компаниям их применять во время выборов. В Брюсселе недвусмысленно намекают, что это также поможет организациям избежать штрафов, предусмотренных за нарушения. По словам Юровой, все больше политических сил агитируют в интернете. Еврокомиссия призывает страны ЕС распространить правила, регулирующие и рекламу офлайн, и в цифровой сфере. В частности, это касается и финансирования агитации.

По словам еврокомиссара Габриэль, речь идет о создании сети экспертных центров. В них должны объединить усилия все те, кто причастен к обеспечению кибербезопасности. По замыслу Еврокомиссии в каждой стране должен быть создан координационный центр, который и будет организовывать работу сетей, а также сотрудничать с другими странами.

Еврокомиссия со своей стороны намерена создать подобный европейский экспертный центр в Брюсселе. До 2023 года в нем будут работать 80 сотрудников. Габриэль хотела бы довести бюджет центра до четырех миллиардов евро. Кроме того, она обещает искать партнеров среди частных компаний. Центр будет заниматься исследованиями новых методов шифрования, поддержкой экспериментов для производителей, желающих использовать новые информационные технологии в своих продуктах. Также он должен будет участвовать в создании сетей защищенной коммуникации.

Борьба с фейками в Европе

"Мы хотим, чтоб люди в ЕС были более устойчивыми к дезинформации и пропаганде", - говорит Юрова. В Еврокомиссии обещают, что при борьбе с дезинформацией не будут допускать цензуры.

"Мы должны бороться против лжи, которая не является противозаконной, говоря людям правду. У меня нет лучшего рецепта", - добавила еврокомиссар из Чехии. В этом отношении Юрова, в первую очередь, надеется на граждан ЕС - на то, что они будут более устойчивыми к пропаганде.

В предложениях Еврокомиссии отмечается, что граждане должны иметь возможность голосовать, имея неискаженную картину и полное понимание всех вариантов, за которые они могут проголосовать. До выборов планируют провести две большие встречи - в январе и апреле. А в октябре этого года состоится конференция по противодействию киберугрозам выборам.

В ответ на вопрос журналистов, будет ли достаточно лишь рекомендаций, Юрова назвала предложение Еврокомиссии "необходимым и соразмерным". "Это все, что мы могли сделать, - призналась еврокомиссар. - Успех этого во многом будет зависеть от хорошего сотрудничества со стороны государств-членов Евросоюза".