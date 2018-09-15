Девять простых способов сделать свою жизнь лучше 2 15.09.2018, 11:25

Поддерживать в хорошей форме душу и тело можно и без дорогих курсов йоги и сеансов в СПА.

Существует несколько простых способов, благодаря котором мы ежедневно можем чувствовать себя спокойно и комфортно, ощущать себя более здоровыми и счастливыми, пишет BBC.

1. Накупите побольше домашних растений

Установлено, что растения в доме снижают уровень стресса и заставляют человека чувствовать себя счастливым. Каким образом?

Прежде всего растения помогают нам лучше дышать, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Некоторые даже обладают способностью очищать воздух от бытовых химикатов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни.

И не в последнюю очередь — яркие листья и цветы хорошо поднимают настроение.

Так чего же вы ждете, купите себе спатифиллум.

2. Поддерживайте уровень влаги в организме

Вода — главный компонент человеческого организма. У женщин она составляет примерно 55% от общей массы, у мужчин — 60%

Вода необходима нам, чтобы нормально функционировать, поэтому неудивительно, что от того, сколько мы пьем воды, зависят уровень нашей жизненной энергии, способность концентрироваться и здоровье в целом.

Если вам трудно выпивать много простой воды, добавляйте в нее дольку лимона, кусочек огурца или корня имбиря. Это придаст воде приятный и в то же время естественный вкус.

Если вы забываете регулярно пить, то сегодня существуют различные приложения, которые будут напоминать вам, что пора сделать пару глотков.

3. Сделайте перестановку в доме

Существует теория, что обстановка в доме очень влияет на наше настроение, на качество сна и на уровень нашей активности.

Хотите убедиться — начните со спальни. Держите открытым окно, впускайте как можно больше свежего воздуха и естественного освещения. Избавьтесь от всего ненужного под кроватью и в шкафу.

Если вы готовы выйти на другой уровень, то, возможно, вам следует изучить книгу по китайскому фэн-шую. Это древняя традиция, название которой дословно переводится как "ветер-вода".

Ее суть заключается в том, что физическое здоровье зависит от того, как энергия Ци — жизненная сила — перемещается в пространстве, где обитает человек.

Если даже, расставив мебель по фэн-шую, вы не почувствуете энергию Ци, в доме все равно станет чище и свободнее.

4. Перекрасьте стены в доме

Цвет стен в доме также очень влияет на настроение.

Например, зеленый — олицетворение природы, помогает обрести гармонию и расслабиться.

Голубой — успокаивает и даже убаюкивает.

Этот цвет очень подходит для спален, способствует улучшению качества сна.

Красный цвет нежелателен: он заставляет нас чаще дышать, от чего учащается сердцебиение и повышается давление.

5. Слушайте пение птиц

Возможно, это прозвучит очень странно, но ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что пение птиц способно улучшить наше психическое состояние, по крайней мере, на четыре часа.

Добровольцев попросили зафиксировать с помощью различных приложений свое состояние и настроение в течение одного дня обычной городской жизни. Результаты показали, что те, кто успел послушать птиц, посидеть под деревом или просто понаблюдать за облаками, в конце дня чувствовали себя намного лучше остальных.

По совету ученых, если у вас нет возможности проводить хотя бы отрезок дня на природе, скачайте себе пение птиц на телефон, вставьте в уши наушники, закройте глаза и представьте себе перетекающие друг в друга гряды холмов.

6. Заведите кота

Исследования показали, что поглаживание кота оказывает терапевтический эффект.

Ученые из Института по изучению инсультов при Университете Миннесоты на протяжении 10 лет наблюдали за четырьмя тысячами добровольцев, и оказалось, что риск умереть от инфаркта или инсульта у владельцев котов и кошек на 30% ниже, чем у остальных.

Если у вас нет своего кота, попросите кого-нибудь из друзей разрешить вам время от времени навещать их питомца.

Кроме того, весьма востребованы услуги присмотра за кошками и собаками, пока хозяева в отлучке. Это хорошая возможность общаться с животными, не заводя собственных.

7. Смейтесь чаще

Смех снимает напряжение с мышц, улучшает кровообращение и способствует выбросу в кровь оксида азота, который, в свою очередь, активизирует нашу иммунную систему.

Кроме того, смех способствует снижению гормонов стресса и высвобождает эндорфины — химический компонент, улучшающий наше самочувствие и действующий как естественное обезболивающее.

Так и есть — смех может быть лекарством.

Проводите время с друзьями, с которыми вам весело, сходите посмотреть комедию, а если не хочется выходить в люди, налейте себе чего-нибудь и смотрите любимое видео.

8. Относитесь к работе, как скандинавы

Жители скандинавских стран — Швеции, Финляндии и Норвегии — считаются самыми счастливыми в мире.

Им удается быть счастливыми и здоровыми даже на работе благодаря некоторым привычкам.

Шведы, например, практикуют традицию под названием «фика»: ежедневно коллеги собираются вместе, пьют кофе и едят выпечку (желательно домашнюю). Такой перерыв в работе не только санкционирован начальством, но и считается обязательным.

Узнайте у вашего работодателя, может и вам завести такую традицию? В конце концов, счастливая рабочая атмосфера — залог продуктивности.

9. Больше спите

Отдых не менее важен для нашего физического и психологического состояния, чем диета и занятия спортом.

Недостаток сна ведет к ослаблению иммунитета, повышению уровня гормонов стресса, тревожности и депрессии. Ведь именно во сне наш организм восстанавливается и устраняет неполадки.

Изо всех сил старайтесь улучшить свой сон: в спальне должно быть красиво и тихо, не ешьте на ночь и выключайте все приборы — свет от телефона и гаджетов будет мешать вам уснуть.

И сокращайте количество потребляемого кофеина во второй половине дня.