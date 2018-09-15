На триумфальной арке в Могилеве повесили орден Ленина 18 15.09.2018, 13:24

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Фото: budzma.by

Зачем?

Могилевскую триумфальную арку готовят к сдаче — после полутора лет стройки и многочисленных просьб властей скинуться на эту стройку, пишет mogilev.online.

Уже не секрет, что арка в честь 750-летия Могилева будет сдана совершенно к другому событию — V Форуму регионов Беларуси и России. Видимо, поэтому никаких национальных элементов декора на ней (пока, во всяком случае) нет.

На этой неделе там установили копии двух орденов. И если орден Великой отечественной войны ещё можно понять, то к чему на могилевской арке орден Владимира Ленина с его портретом — большой вопрос.

Правозащитник и журналист Александр Бураков решил выяснить, почему так вышло.. Он обратился в управление архитектуры и строительства, а также в управление культуры Могилевского горисполкома:

— Мне стало интересно, кто принимал решение об установке на арку ордена Ленина с его портретом и по каким критериям определялись нужные декоративные элементы. Складывается ощущение, что город за 750 лет своей истории не может похвастать ничем, кроме советского периода, — рассказал Бураков.

Фото: budzma.by

По его словам, управление культуры прислало ответ уже на следующий день. Согласно позиции чиновников, «вопросы о въездной арке в город Могилев, изложенном в электронном обращении гражданина, не входят в компетенцию управления культуры Могилевского горисполкома».

Сейчас Бураков ждет ответ из управления архитектуры и строительства. При этом он считает странным, что чиновники, ответственные за культуру, никак не связаны с визуальным оформлением въезда в город.

Кроме того, его смущает тот факт, что орденом Ленина сам Могилев награжден никогда не был — в 1967 году награду присвоили всей Могилевской области.

— Причем редкой эту награду назвать сложно — Азербайджанская, Казахская, Украинская ССР вообще получали орден Ленина трижды каждая. И ещё куча областей, округов, заводов и партийных лидеров. Почему именно для белорусского Могилева она такая важная — неизвестно — разводит руками Бураков.