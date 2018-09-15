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Где отдохнуть на море осенью

  • 15.09.2018, 14:05
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Пять лучших направлений для пляжного туризма.

Пришла осень, но это не означает, что пора отпусков осталась позади. Даже в соседней Украине в начале осени еще можно отдохнуть на море. А если спуститься южнее, то пляжный туризм будет доступен и в октябре, и в ноябре, пишет сайт politeka.net.

Есть еще один приятный момент: цены на туры осенью гораздо ниже летних. А если вы планируете совместить отдых на пляже с экскурсиями, то не придется страдать от изматывающей летней жары.

Но планируя путешествие, учитывайте, что есть страны, где море теплое в сентябре и октябре, а есть направления, куда можно смело отправляться в ноябре.

В сентябре можно бюджетно отдохнуть и на пляжах Украины. Конечно, море уже прохладное, но можно вдоволь надышаться морским воздухом или прогуляться по улицам Одессы, уже не переполненным туристами. Зато если поехать южнее в Европу, то можно застать бархатный сезон в самом разгаре. Многие предпочитают отдыхать в Греции, Испании, Италии, Хорватии, Болгарии именно в сентябре.

Температура воды в море еще комфортная для купания, а температура воздуха приятная для прогулок и экскурсий к достопримечательностям.

В Турцию тоже лучше ехать в сентябре, летом там слишком жарко. Более экономный вариант – регионы Кемер и Анталия. Если предпочитаете Эгейское море и более приближенный к европейскому антураж, то тогда – Мармарис и Бодрум.

Еще одно популярное направление пляжного туризма в сентябре – Кипр. Лучше ехать в маленькие городки, сервис здесь везде на высоком уровне. Кроме очень теплого моря, бонусом идет средиземноморская кухня с обилием рыбных блюд и овощей.

Отличный и недорогой вариант для семейного отдыха – пляжи Болгарии. Отели можно выбрать на любой бюджет, а добраться до места отдыха как на самолете, так и автобусом.

Куда поехать на море в октябре

Из европейских направлений пляжного отдыха в октябре остаются Турция, Греция и Кипр. Хотя поездку на турецкие курорты лучше планировать на начало месяца, потом уже будет прохладно.

Зато для пляжного туризма в середине октября открываются азиатские направления – Таиланд, Бали, Индия. Здесь как раз в это время заканчивается сезон дождей и климатические условия самые благоприятные для отдыха.

Те, кто хотят уехать подальше и увидеть что-то отличное от уже привычных для туристов Турции и Египта, могут отправиться в октябре в Доминиканскую республику или на Кубу. Правда, этот вариант не всем по карману.

Более бюджетной будет поездка в Тунис. В октябре здесь по-прежнему тепло, около 25-27 градусов.

Где отдохнуть на море в ноябре

Попасть из холодного ноября на теплое море – тоже не проблема. Хотя, конечно, лететь за теплом придется дальше, а значит, цена авиаперелета вырастет.

Одним из самых бюджетных направлений остается Египет. В ноябре море здесь все еще теплое. А для экскурсий к пирамидам это вообще самое удачное время, солнце уже перестает быть агрессивным.

Можно поехать и на Кипр, хотя вода тут уже будет прохладнее, но не ниже 20 градусов. Чаще всего для отдыха в ноябре выбирают Таиланд и Бали.

Для посещения Индии ноябрь – идеальный месяц. Прекращается сезон дождей, воздух прогревается не выше 25 градусов, а цены на туры самые низкие.


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