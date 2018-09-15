Попавший на свадебные фото эмоциональный медведь стал звездой Сети 15.09.2018, 19:36

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Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto

Медведь на свадебных фотографиях американской пары собрали тысячи комментариев и репостов в Сети.

Эллисон и Тейбор решили устроить фотосессию в зоопарке штата Миннесота. На одном из снимков влюбленные держатся за руки перед вольером, где находится хищник, пишет korrespondent.net.

Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto

На каждом из снимков у животного меняется выражение морды. Большинству пользователей показалось, что медведь похож на отвергнутого влюбленного:

Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto

"Он выглядит как тот самый парень, который тайно влюблен в невесту и теперь окончательно потерял надежду".

"Показалось, будто он ждал момента, когда зададут вопрос, есть ли препятствия для союза, но затем понял, что в наши дни о таком уже не спрашивают".

Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto

"Говорите сейчас или храните тайну навеки. Медведь: "Неееееееееет".