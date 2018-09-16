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Куда поехать осенью: лучшие выставки Европы

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  • 16.09.2018, 14:10

Ради этого стоит купить билет на самолет.

В обзоре vokrugsveta.ua - самые впечатляющие художественные события осеннего сезона 2018, ради которых стоит купить билет на самолет.

Пожалуй, наиболее важная выставка осени пройдет в Вене. Венский Музей истории искусств представит грандиозную ретроспективу Питера Брейгеля-старшего. Судя по всему, это будет крупнейшая выставка этого великого нидерландского художника за всю историю человечества: обещают собрать вместе порядка тридцати его картин, то есть примерно три четверти всего, что сохранилось до наших дней.

Среди прочего, «Триумф смерти» из музея Прадо и «Безумную Грету» из Антверпена.

Но в Вену этой осенью имеет смысл ехать не только ради Брейгеля. Почти одновременно Альбертина представит большие выставки знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани и одного из основоположников импрессионизма Клода Моне. В Музее Леопольда уже открылись выставки Эгона Шиле и Густава Климта, посвящённые столетию со дня смерти двух главных австрийских художников. Бельведер также запланировал на осень свою выставку Эгона Шиле.

В Париже этой осенью пройдут сразу несколько первоклассных выставок. Музей Люксембург представит выставку плакатов знаменитого чешского художника Альфонса Мухи.

Гран-Пале покажет большую ретроспективу выдающегося испанского художника Жоана Миро. Фонд Луи Виттона готовит выставку американского художника Жана-Мишеля Баскии, работы которого сейчас бьют рекорды на аукционах. Одновременно там же откроется выставка выдающегося австрийского художника Эгона Шиле (то есть этой осенью в европейских музеях пройдут сразу три выставки Шиле — две в Вене и одна в Париже).

Парижский Музей Жакмар-Андре запланировал на осень выставку Караваджо, на которой соберут вместе сразу девять работ великого итальянца. Для художника такого масштаба это очень много. Музей Орсэ покажет работы Пабло Пикассо голубого и розового периода. Центр Помпиду представит осенью большую выставку, посвященную кубизму.

В Венеции осенью празднуют 500-летие Тинторетто. По случаю юбилея одного из величайших венецианских живописцев в его родном городе собрали практически все ключевые шедевры мастера из разных музеев мира. Масштабная выставка проходит сразу на двух площадках.

«Похищение Елены», Тинторетто, фото: Getty Images.

Галерея Академии показывает ранние работы, а во Дворце дожей демонстрируются лучшие полотна зрелого Тинторетто, в том числе такие шедевры как «Похищение Елены» из мадридского Прадо или «Сусанна и старцы» из собрания венского Музея истории искусств.

Наконец, если у вас запланирована поездка в Германию, обратите внимание на следующие выставки. Штеделевский музей во Франкфурте-на-Майне представит этой осенью ретроспективу выдающего венгерского художника и основоположника оп-арта Виктора Вазарели. Старая Пинакотека в Мюнхене готовит большую выставку флорентийских художников эпохи Возрождения, от Джотто до Леонардо да Винчи. Наконец, в берлинском выставочном центре Мартин-Гропиус-Бау этой осенью пройдет большая выставка, посвященная немецкой археологии. Главным экспонатом выставки станет знаменитая палеолитическая статуэтка Венеры из Холе-Фельс, которая сегодня считается самой старой скульптурой в истории человечества.

Все перечисленные выставки списком:

ВЕНА: Эгон Шиле, Музей Леопольда, до 4.11.2018. Густав Климт, Музей Леопольда, до 4.11.2018. Клод Моне, Альбертина, 21.09.2018 – 6.01.2019. Питер Брейгель-старший, Музей истории искусств, 2.10.2018 – 13.01.2019. Эгон Шиле, Бельведер, 19.10.2018 – 17.02.201 9. Нико Пиросмани, Альбертина, 26.10.2018 – 27.01.2019

ПАРИЖ: Альфонс Муха, Музей Люксембург, 12.09.2018 – 27.01.2019. Пабло Пикассо голубого и розового периода, Музей Орсэ, 18.09.2018 – 6.01.2019. Караваджо, Музей Жакмар-Андре, 21.09.2018 – 28.01.2019. Жан-Мишель Баския, Фонд Луи Виттон, 3.10.2018 – 14.01.2019. Эгон Шиле, Фонд Луи Виттон, 3.10.2018 – 14.01.2019. Жоан Миро, Гран-Пале, 3.10.2018 – 4.02.2019. Кубизм, Центр Помпиду, 17.10.2018 – 25.02.2019.

ВЕНЕЦИЯ: Тинторетто, Дворец дожей и Галерея Академии, 7.09.2018 – 6.01.2019

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ: Виктор Вазарели, 26.09.2018 – 13.01.2019

МЮНХЕН: Флоренция и её художники, Старая пинакотека, 18.10.2018 – 27.01.2019

БЕРЛИН: Немецкая археология, Мартин-Гропиус-Бау, 21.09.2018 – 6.01.2019


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