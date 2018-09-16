Россия может напасть на Польшу из Бреста 1 16.09.2018, 17:02

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Польша создает четвертую дивизию сухопутных войск.

Россияне могут атаковать Польшу с территории Беларуси в ближайшем будущем, а наше государство потеряет самостоятельность. Этого боятся в Варшаве и серьезно готовятся, пишет «Белсат».

Новая польская дивизия между Варшавой и Беларусью

Польша создает четвертую дивизию сухопутных войск. Как следует из симуляции, которую презентовал портал Defence24.pl, речь идет прежде всего о защите от атаки с… брестского направления. Для варшавских стратегов через десять лет самостоятельной Беларуси может уже не быть.

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