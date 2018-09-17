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Эфиопия и Эритрея заключили мир после 20 лет вражды

  • 17.09.2018, 7:47
Фото: AP

Страны договорились об окончании продолжавшегося с 1998 года пограничного конфликта.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки в воскресенье, 16 сентября, подписали соглашение о мире между двумя государствами. Об этом глава канцелярии эфиопского премьера Фитсум Арега написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает dw.com.

На церемонии подписания в Джидде король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вручил премьеру Эфиопии и президенту Эритреи ордена короля Абдель-Азиза. На церемонии присутствовали наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал соглашение "исторической вехой" для народов двух африканских стран, которая будет "способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе".

8 июля премьер-министр Эфиопии посетил столицу Эритреи Асмэру, где состоялись первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами. После подписания декларации о мире страны восстанавливают торговые и дипломатические связи. Аддис-Абеба и Асмэра возобновляют телефонное и авиасообщение, а не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

Абий Ахмед инициировал мирные переговоры с соседним государством после вступления в должность главы правительства в Аддис-Абебе в апреле 2018 года. В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня. Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли около 80 тысяч человек.


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