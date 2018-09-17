Лохотрон национального масштаба 8 17.09.2018, 9:51

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Леонид Заико

Как деградировала «белорусская модель».

Белорусское государство дотирует жилищно-коммунальные услуги, но заставляет людей существенно переплачивать за потребительские товары. Правительство субсидирует сельхозпроизводителей, но белорусские продукты питания по ценам ниже издержек производства получают российские потребители. Власти плотно опекают строительный сектор, но только блатные девелоперы получают лучшие площадки земли в Минске и «заряжают» за 1 кв.м трехкратную величину среднемесячной зарплаты. Власти «рисуют» почти нулевую безработицу, а люди от такой социальности тысячами уезжают на заработки за рубеж.

О «социальной» экономике по-белорусски в интервью «Белгазете» рассуждает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

ИММАНЕНТЫЙ КОД

- Социальная ориентация для белорусов сродни картошке с мясом. Они могут дегустировать анчоусы, филе с соусом «Мадера» или седло барашка, но картошка с мясом - это то бесценное блюдо, которое позволяет белорусу наесться досыта. Не забывайте: в СССР в каждом доме была радиоточка, откуда, начиная с 6 утра, транслировали оптимистическое «у нас все для народа». Социальная ориентация была «имманентна».

Все знали, что, если ты не полный дурак, закончив школу, поступишь в институт, где получишь бесплатное образование. Потом пойдешь на работу - рабочее место было гарантировано. Будешь нормально трудиться - через 10-15 лет тебе дадут квартиру. Врачам и учителям, которые после окончания вуза уезжали работать в деревню, жилье выдавали сразу же.

Кроме того, ударников производства - доярок, токарей, шахтеров - записывали в очередь на получение автомобиля. Поэтому в СССР была замечательная социальная фундированность.

ЛЕКАРСТВО ОТ ИСТЕРИИ

- Моему сердцу дорог Барак Обама. Он смог сделать то, что не смогли сделать ни Ельцин, ни Горбачев, ни Путин. Введя санкции против России, Обама толкнул русских заняться своей экономикой - перейти к выращиванию огурцов и помидоров, коров и свиней, а не почивать на своих природных богатствах - нефти и газе.

Российские нефть и газ - это энергетическое проклятие Беларуси. Поэтому как только Беларусь избавится от нефтегазовой истерии, она начнет заниматься делом - шагать в IV промреволюцию семимильными шагами. Так что мы можем только поблагодарить господ Медведева и Новака.

ЛОХОТРОН НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

- Принципиальная ошибка наших властей была в том, что она не дополнила социальные институты (это институты образования, здравоохранения, пенсионная система и т.д.) экономической демократией. А ведь без свободы потребительского выбора и экономического поведения невозможно достичь хороших результатов.

Поэтому-то чиновникам от Минздрава удалось создать монополию на поставку лекарств и оборудования. Это форма тоталитарной экономики, монополистического присвоения части ВВП страны.

Могу только сказать, что бесплатная медицина ведет к росту хамства. Посмотрите, что у нас творится в поликлиниках. Очереди огромные. Талончиков постоянно не хватает, записываться к врачам приходится за неделю, а то и за месяц. В результате те, кто не попадает к врачу, ожесточаются, возникают хамские аттитюды. Тут серьезная деформация.

Холуйство, Хамство, Халява, Лицемерие - следствие того, что на уровне организации общества человека исключили из системы принятия решений, включив в некий общенациональный пропагандистский лохотрон.

В результате получили неофеодальное образование, в котором князьки районного и городского уровня лояльно действуют по отношению к князькам более высокого уровня. Это прямой путь к общей деградации общества.