Какой транспорт самый популярный в странах Европы 17.09.2018, 20:36

Евростат опубликовал исследование.

Автомобиль является доминирующим видом наземного транспорта в Европе. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает liga.net.

Отмечается, что в 2016 году поездки автомобилями составляли 83% пассажиро-километров в ЕС. При этом городскими и международными автобусами было "накручено" пассажиро-километров на 9%, поезда – лишь 8%.

По данным Евростата, наибольшая доля пассажиро-километров по авто была в Литве (90%). Что касается поездов, то этот показатель стал самым высоким в Австрии (12%), автобусами и троллейбусами больше всего пользуются в Венгрии (22%).