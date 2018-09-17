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Завтра в Беларуси будет до +25 градусов

  • 17.09.2018, 22:36

В Беларуси продолжается лето.

В Беларуси продолжается лето, на текущей неделе ожидается до +28, информирует БелТА со ссылкой на белорусских синоптиков. При этом осадков почти не прогнозируется. В ближайшие дни еще будет холодно в ночные часы, но в середине недели ожидается приход теплого воздуха с юго-запада Европы.

Во вторник, 18 сентября, ночью будет от +7 до +13 градусов (местами — лишь 4-6 тепла), днем — от +18 до +23 градусов (на Брестчине — до 25 градусов тепла). В среду в ночные часы ожидается от +5 до +12, в дневные — 21-27 тепла.

В четверг ночная температура составит 7-14 градусов со знаком "плюс", дневная — 21-28 тепла.

В пятницу погодные условия существенно не изменятся. Только в выходные дня не исключаются похолодание и осадки.


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