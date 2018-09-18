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ИП: Покупатели часто пытаются вернуть одежду как некачественную, относив сезон

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  • 18.09.2018, 15:26
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иллюстрационное фото tut.by

У предпринимателей много претензий к экспертным заключениям общества защиты потребителей.

Предприниматель Олег Король рассказал, что нередки случаи так называемого потребительского экстремизма, сообщает агентство «Минск-Новости». Относив сезон обувь или одежду, покупатель пытается вернуть ее как некачественную. И находит поддержку со стороны отдельных обществ защиты прав потребителей, которые выполняют экспертизу товара и дают порой сомнительные заключения, не доказав при этом, что был производственный брак.

— Нас волнует предвзятость предоставления претензий от общественных организаций, — добавил Король. — Действующие ГОСТы очень жесткие, а доказательная часть экспертиз часто отсутствует. Возможно, и стандарты, и методику оценки товара надо упорядочить, о чем мы и просим.

— Когда два эксперта говорят «нет брака», а третий говорит «есть» — это странно. Как вообще оценивать товар со степенью изношенности 50%? — считает предприниматель Татьяна Король.

Примеры приводила и предприниматель из Гомеля Светлана Громова, у которой тоже много претензий к экспертным заключениям общества защиты потребителей.


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