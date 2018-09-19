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«Впечатляюще»: Трамп поддержал договор между КНДР и Южной Кореей

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  • 19.09.2018, 11:17
Дональд Трамп

Президент США оценил меры по денуклеаризации Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень воодушевлен заявлениями КНДР по итогам саммита лидеров Северной и Южной Кореи, сообщает nv.ua.

У себя в Twitter он назвал "очень впечатляющими" достигнутые Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином договоренности.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын согласился допустить на ядерные объекты международных наблюдателей, закрыть ядерный полигон и пусковую площадку, прекратив на них испытания.

"Останки американских героев продолжат возвращаться в США, а Север и Юг подадут совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года. Очень впечатляюще", - резюмировал Трамп.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.


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