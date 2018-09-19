Нацбанк испугался инфляции и решил не трогать ставку рефинансирования 19.09.2018, 17:55

Инфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий.

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Данное решение принято правлением Нацбанка по итогам сегодняшего заседания по денежно-кредитной политике, пишет tut.by.

В сообщении регулятора говорится, что годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019−2020 годы цели 5%. Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается. Определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития, говорится в сообщении.

Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне в 10% годовых направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня 5% в 2019—2020 годах, резюмировали в Нацбанке.