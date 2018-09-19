Бонапарты Приморья Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

19.09.2018, 18:07

Антон Орехъ

Самое интересное в Приморье еще впереди!

Чудеса прямо какие-то, правда? В эти дни я столько говорил про глупость Кремля, военных, отравителей и всех подряд вообще, кто рулит в РФ процессами, что теперь даже не знаю, как назвать решение ЦИК по Приморью. Бывает помутнение рассудка, а здесь прямо-таки просветление! Сразу и не вспомнишь, когда в РФ отменяли выборы – тем более из-за фальсификаций… Но не всё так просто, друзья мои. Кутузов тоже сперва сдал Москву Бонапарту, а что в итоге вышло? История с выборами получилась настолько вульгарной, что даже в Кремле решили, что это перебор. И хотя массовых протестов не получилось, и коммунисты привычно слились, было принято решение переиграть плохую партию. Но переиграть – не значит, проиграть. Сейчас открывается масса возможностей для маневра. Ситуация нетривиальная и точно порядок действий пока не ясен. Но для властей, конечно, лучше провести всё заново. Не на тех участках, где вдруг потеряли 24 тысячи голосов, а просто заново. И тогда можно будет провернуть это дело гораздо элегантнее. Чтобы не впихивать в урны в последний момент бюллетени пачками, чтобы не рисовать по 100 процентов на участках и чтобы с этих участков не пропадали все протоколы скопом. За это топорную работу, думаю, кто-то еще ответит, и этот кто-то сейчас потеет не хуже Петрова и Боширова. Но на ошибках учатся. И когда будет переигровка, специальные люди аккуратно, в течение дня, потихоньку, по штучке, по две будут рисовать правильные галочки, и прибавлять в протоколе по ноль целых две сотых процента. В сумме это даст кандидату от власти какой-нибудь символический перевес и можно будет сказать: «Вот видите, какая борьба! Всё честно! И в первый раз шли ноздря в ноздрю и теперь!» А что выиграет не коммунист, а его соперник — так ведь люди могли и поменять свое мнение. Прошло время, не все избиратели были твердо убеждены в своей позиции – вот и поменяли ее.

И тогда Кремль устами Пескова, Памфиловой или кого-нибудь еще, гордо скажет, что «мы доказали приверженность прозрачности и честности волеизъявления. Заметили нарушения, отменили безобразие, дали возможность все сделать заново по закону – и как всё здорово получилось». Это будет изящно, в отличие от того ежедневного цирка, который мы наблюдаем последние пару недель. Но мне хотелось бы еще одну вещь отметить и одну вещь узнать. Узнать, кого накажут официально. Очевидно, что такая вопиющая фальсификация – это уголовное дело. Которое должно быть возбуждено, и по которому даже не потребуется долго искать фигурантов. А отметить я хотел бы пользу шумихи и размахивания руками. Это дело с первых минут, когда стал понятен обман, было в центре максимального внимания – с цифрами, таблицами и графиками. Решающую или нет, но роль это сыграло. И доказало, что общественное давление и борьба за честность выборов – это не битва с ветряными мельницами. Толк есть и успех возможен. Но не забудем, чем закончил Бонапарт. Самое интересное в Приморье еще впереди!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»