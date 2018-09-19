закрыть
20 сентября 2018, четверг, 0:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Дональд Трамп: Не вижу проблемы, если Манафорт расскажет правду

  • 19.09.2018, 22:45
Пол Манафорт

По словам президента США, он не обеспокоен сделкой Манафорта с командой спецпрокурора Мюллера.

Президент США Дональд Трамп заявил 19 сентября, что не обеспокоен сотрудничеством бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта с командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Следователи под руководством Мюллера проводят широкомасштабное расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, передает «Голос Америки».

«Уверен, что он расскажет правду. И если он действительно будет говорить правду, не вижу в этом никакой проблемы», – заявил Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме перед поездкой в Северную Каролину.

Манафорт, который с марта по август 2016 года возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа, на прошлой неделе заключил с Мюллером сделку о признании вины. Он согласился рассказать все, что знает о деятельности штаба Трампа, в обмен на снятие с него ряда обвинений.

Пол Манафорт признал себя виновным в федеральном суде Вашингтона по двум пунктам. В течение многих лет он лоббировал в США интересы Виктора Януковича (в то время – президента Украины). В обоих случаях речь идет о нарушениях, допущенных в период этой работы.

В августе суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным в восьми преступлениях, включая налоговое и банковское мошенничество. Экс-глава предвыборного штаба Трампа скрыл многомиллионные доходы, полученные им в Украине, от американских властей, а затем предоставлял неверную информацию о своих доходах и имуществе, с тем, чтобы получать кредиты в нескольких банках. Деньги Манафорту понадобились в 2014 году, сразу после того, как Янукович потерял власть в результате Революции достоинства в Украине.

Сейчас Манафорт находится в тюрьме в ожидании приговора суда в Вирджинии. Ему грозит до десяти лет заключения.

Пока неизвестно, какого рода информацией Манафорт может поделиться с командой спецпрокурора. Однако Манафорт участвовал в одном из ключевых эпизодов, расследованием которого занимается Мюллер. Речь идет о собрании руководства предвыборного штаба в нью-йоркской Башне Трампа (Trump Tower) в июне 2016 года.

Организатор совещания, сын нынешнего президента США, Дональд Трамп-младший, пригласил на встречу российского юриста Наталью Весельницкую. Трамп-младший заявил, что Весельницкая представляет российское правительство, добавив, что у нее есть компромат на Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от Демократической партии.

Как выяснилось впоследствии, Весельницкая не предоставила штабу Трампа компромата на Клинтон. Когда информация о встрече попала в прессу – уже после избрания Трампа президентом, его сын заявил, что «не знал о цели встречи до ее начала». Во время встречи с Весельницкой в комнате также присутствовали Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц