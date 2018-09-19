Дональд Трамп: Не вижу проблемы, если Манафорт расскажет правду 19.09.2018, 22:45

Пол Манафорт

По словам президента США, он не обеспокоен сделкой Манафорта с командой спецпрокурора Мюллера.

Президент США Дональд Трамп заявил 19 сентября, что не обеспокоен сотрудничеством бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта с командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Следователи под руководством Мюллера проводят широкомасштабное расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, передает «Голос Америки».

«Уверен, что он расскажет правду. И если он действительно будет говорить правду, не вижу в этом никакой проблемы», – заявил Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме перед поездкой в Северную Каролину.

Манафорт, который с марта по август 2016 года возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа, на прошлой неделе заключил с Мюллером сделку о признании вины. Он согласился рассказать все, что знает о деятельности штаба Трампа, в обмен на снятие с него ряда обвинений.

Пол Манафорт признал себя виновным в федеральном суде Вашингтона по двум пунктам. В течение многих лет он лоббировал в США интересы Виктора Януковича (в то время – президента Украины). В обоих случаях речь идет о нарушениях, допущенных в период этой работы.

В августе суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным в восьми преступлениях, включая налоговое и банковское мошенничество. Экс-глава предвыборного штаба Трампа скрыл многомиллионные доходы, полученные им в Украине, от американских властей, а затем предоставлял неверную информацию о своих доходах и имуществе, с тем, чтобы получать кредиты в нескольких банках. Деньги Манафорту понадобились в 2014 году, сразу после того, как Янукович потерял власть в результате Революции достоинства в Украине.

Сейчас Манафорт находится в тюрьме в ожидании приговора суда в Вирджинии. Ему грозит до десяти лет заключения.

Пока неизвестно, какого рода информацией Манафорт может поделиться с командой спецпрокурора. Однако Манафорт участвовал в одном из ключевых эпизодов, расследованием которого занимается Мюллер. Речь идет о собрании руководства предвыборного штаба в нью-йоркской Башне Трампа (Trump Tower) в июне 2016 года.

Организатор совещания, сын нынешнего президента США, Дональд Трамп-младший, пригласил на встречу российского юриста Наталью Весельницкую. Трамп-младший заявил, что Весельницкая представляет российское правительство, добавив, что у нее есть компромат на Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от Демократической партии.

Как выяснилось впоследствии, Весельницкая не предоставила штабу Трампа компромата на Клинтон. Когда информация о встрече попала в прессу – уже после избрания Трампа президентом, его сын заявил, что «не знал о цели встречи до ее начала». Во время встречи с Весельницкой в комнате также присутствовали Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер.