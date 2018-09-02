Слонимчанка: Судьбоносная встреча с Кимом Брейтбургом привела меня в мюзикл 2.09.2018, 12:07

Как молодая белорусская певица борется за свою мечту выступать на Бродвее.

Елена находится в начале своего творческого пути и, как и каждая начинающая актриса, мечтает о признании и известности. А еще о мюзикле, который будет написан именно для нее.

Елена рассказала «Газете Слонимской» о своих наставниках, любимых ролях и мечте выступить на Бродвее.

— Лена, когда у Вас проявился певческий талант?

Елена Бабук в роли Принцессы в мюзикле «Обыкновенное чудо»

— Пела с самого детства. Но обучаться вокалу я начала в 10 лет. Училась в классе с музыкальным уклоном в средней школе №2. В школе моим педагогом по вокалу была Русинович Татьяна Ивановна. Когда встал вопрос, куда поступать, она посоветовала мне заниматься именно вокалом, так как видела во мне певицу и хотела, чтобы я стала профессиональной вокалисткой. Так что она уделяла огромное количество времени для занятий со мной, порой я приходила на вокал во время школьных каникул. Татьяна Ивановна научила меня трудиться, много трудиться.

В роли Снегурочки в новогоднем мюзикле «Маша и витя против диких гитар». Фото А. Грекович

Окончив девять классов, я поступила в Гуманитарный колледж (бывший музыкально-педагогический колледж) на отделение «Музыкальное образование», где занималась вокалом у Качаловой Галины Николаевны. Про таких говорят: педагог от Бога. Галина Николаевна может научить петь любого: и безголосого, и того, кому медведь на ухо наступил. А мне сам Бог велел заниматься у неё и раскрывать возможности своего голоса. Галина Николаевна поверила в меня, вселила уверенность в мои возможности поступления в Академию музыки на вокальное отделение и всячески мне помогала и поддерживала меня. Окончив колледж с отличием, я поступила в Белорусскую государственную академию музыки на «Пение (академическое)» в класс заслуженной артистки БССР Колос Людмилы Яковлевны. В этом году я окончила академию с отличием.

Рок-мюзикл «Страсти по Тилю» Фото А. Грекович

— Вы с таким воодушевлением рассказываете о своих наставниках.

— После окончания школы и колледжа мои педагоги по вокалу остались для меня старшими товарищами. Я все так же обращаюсь к ним за советом, делюсь своими успехами. Они приезжают на мои премьеры. Они стали для меня близкими и важными людьми. Я благодарна им за их бесценный труд и все знания, вложенные в меня.

— В каких ролях Вы были задействованы, на какой сцене выступали?

— В академии музыки у нас каждый год были постановки. И в стенах родной альма-матер я спела Марфу из оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова на творческой встрече с заслуженной артисткой РБ Оксаной Волковой, которая исполняла роль Любаши. На выпускном спектакле я пела роль Татьяны Лариной из «Евгения Онегина» Чайковского. В 2016 году я впервые вышла на театральную сцену в роли Джейн Эйр в одноименном мюзикле Кима Брейтбурга. Этот мюзикл стал первой серьёзной и важной ступенькой в моей актёрской карьере. «Джейн Эйр» идёт на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра и является одним из самых востребованных спектаклей у минского зрителя. Ещё я являюсь ведущей актрисой молодого, но очень перспективного театра имени Геннадия Гладкова «Территория мюзикла».

Фестиваль Juras-Perle в Юрмале. Фото А. Грекович

Этот театр уже заявил о себе не только в нашей стране, но и за её пределами. Этим летом нас пригласили принять участие во втором международном фестивале музыки театра и кино в Юрмале, где на знаменитой концертной площадке Дзинтари актёры нашего театра и известнейшие российские актёры исполнили популярные песни из кинофильмов и театральных постановок. В «Территории мюзикла» я начала свою карьеру с роли Неле в мюзикле «Страсти по Тилю», музыку к которому написал Геннадий Гладков. Затем была роль лисички Амалии в детском мюзикле Гладкова «Иохим Лис — детектив с дипломом», роль Снегурочки в новогоднем мюзикле «Маша и Витя против Диких гитар» Гладкова. И моя одна из самых ярких и любимых — роль Принцессы в премьерном мюзикле нашего театра «Обыкновенное чудо». Спектакли «Территории мюзикла» идут на сцене Дворца культуры профсоюзов.

Фото: gs.by

— Какая роль Вам стала самой дорогой?

— Все мои роли по-особому хороши, и с каждой из них у меня связана своя интересная история. Но особо дорога мне милая Джейн Эйр. Наверное, потому, что это начало моего актёрского пути, это судьбоносная встреча и возможность работать с российской командой: композитором, продюсером и автором мюзикла Кимом Брейтбургом, педагогом по вокалу, музыкальным руководителем мюзикла Валерией Брейтбург и режиссёром-постановщиком Николаем Андросовым. С удовольствием вспоминаю время постановки мюзикла, репетиции без перерывов, круглосуточную работу над образом. А потом выход на сцену, шикарные декорации, невероятной красоты костюмы и потрясающая музыка Кима Александровича.

— Вы назвали встречу с Кимом Брейтбургом судьбоносной?

Мюзикл «Иохим Лис — детектив с дипломом». Фото А. Грекович

— Да, эта встреча привела меня именно в жанр мюзикла. После знакомства с композитором, продюсером, заслуженным деятелем культуры Российской Федерации Кимом Брейтбургом всё закрутилось. Ким Брейтбург пригласил на премьеру мюзикла «Джейн Эйр» директора и режиссёра театра имени Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» Дмитрия Якубовича и Анастасию Гриненко, чтобы они посмотрели на молодую актрису, я им понравилась. Так я попала в труппу театра «Территория мюзикла». В принципе, я благодарна судьбе за все, что происходит в моей жизни.

— Вы очень молоды. Как удается прочувствовать образы своих героинь?

В гримерке. Фото П. Виздрик

— Я играю юных героинь, поэтому по духу они мне очень близки. Конечно, похожих людей нет, поэтому и мои героини отличаются друг от друга. Чтобы найти и лучше понять свою героиню, приходится обращаться в первую очередь к своему жизненному опыту, к похожим ситуациям, происходившим в моей жизни. А также ищешь похожие типажи в кино и литературе и перенимаешь определённую модель поведения для своего рождающегося персонажа. А также очень многое вырисовывается на репетиционной площадке благодаря подсказкам режиссёра. И вот так рождается образ персонажа. Только на этом все не заканчивается: образ с каждым спектаклем преобразовываешь, открываешь новые грани характеристики и поведения своего персонажа. Ещё мне, как вокалистке, помогает прочувствовать образ музыка. В ней заложены состояния души, переживания героинь, взаимоотношения с другими персонажами спектакля. Поэтому музыка помогает настроить струны своей души на лад спектакля.

Репетиция мюзикла «Обыкновенное чудо». Фото А. Грекович

— Какие мечты у начинающей певицы?

— Конечно, я мечтаю о признании, о блистательной карьере актрисы мюзикла. Мечтаю выступить на Бродвее. А также мечтаю о мюзикле, который будет написан на меня. И ещё хочу, чтобы через десятки лет обо мне сняли фильм.