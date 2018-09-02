Врачи посоветовали хобби, которое существенно продлевает жизнь 8 2.09.2018, 12:14

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Научные сотрудники Йельского университета провели исследование.

Любовь к книгам не только снижает риски преждевременной смерти, но и увеличивает эрудицию человека, передает hronika.info.

Научные сотрудники Йельского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что чтение может продлевать жизнь человека и улучшать его когнитивные особенности.

Ученые советуют читать не менее 30 минут в сутки для положительного состояния личного здоровья. Такое времяпровождение снижает риск ранней кончины на 23%, а помимо того, нормализует работу сердечно-сосудистой системы, расслабляет мускулатуру и уменьшает стресс.

«Стоит погрузиться в интересную книгу на минимум несколько минут, и у людей мигом сокращается уровень напряжения», заявили специалисты.

В течение 12 лет ученые наблюдали над жизнью 3500 человек, которым рекомендовали больше читать книг. Исследователи советуют чтение пенсионерам для развития их умственных параметров. При этом пользу могут принести только печатные издания, а не электронные.