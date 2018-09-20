Кого в Беларуси оставят без государственной пенсии 20.09.2018, 8:07

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Источник: caricatura.ru

«Секретный» план властей напоминает раскулачивание.

Минфин Беларуси предложил частично переложить заботу о своей пенсии на плечи людей, то есть ввести добровольно-принудительное пенсионное накопительное страхование.

Несмотря на то, что об этом ранее заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов, создается впечатление, что власти готовят очередной удар по пенсионерам в режиме чрезвычайной секретности.

Журналистам tut.by удалось узнать, для кого пенсионное накопительное страхование может стать принудительным и сколько белорусов уже копит себе на пенсию.

Сейчас в Беларуси действует солидарная или распределительная пенсионная система. Это значит, что страховые взносы, которые платят ныне работающие люди, направляются на выплату пенсий теперешним пенсионерам. Все острее встает проблема с дефицитом Фонда социальной защиты населения. Тем, кто работает, с каждым годом все тяжелее обеспечивать пенсиями пожилых людей.

— Для адаптации пенсионной системы к экономическим и демографическим изменениям прорабатываются вопросы о создании «гарантий» собственными сбережениями граждан, — рассказал замминистра финансов Юрий Селиверстов.

По словам чиновника, такие «гарантии» будут иметь принудительный характер. Эксперимент начнется с тех категорий населения, которые власти считают «обеспеченными». При этом критерий «обеспеченности» не называется. На ум приходят аналогии с практикой раскулачивания из эпохи «великого перелома», когда кулаком могли признать крестьянина, имеющего одну корову, если у соседа ее не было вообще.

Если верить Селиверстову, власти в настоящее время уже устанавливают категории граждан, которые «должны будут делать персональные накопления», поскольку государственная пенсия, формируемая за счет отчислений в ФСЗН, будет им недоступна.

—В первую очередь эти меры ориентированы на граждан с высоким уровнем дохода, которые сейчас пользуются льготами по платежам в государственный фонд социальной защиты населения.

Напомним, что такими льготами, например, пользуются фирмы-резиденты Парка высоких технологий. Отнимут ли государственные пенсии у программистов в целом, замминистра предпочел не говорить, отделываясь туманными формулировками.

Представитель Минфина сказал, что льготы «могут быть переориентированы в целевые накопления», то есть некоторая сумма будет откладываться на пенсию.

По данным Минфина, на 1 января 2018 года 141,1 тысячи белорусов было застраховано по добровольному страхованию дополнительной пенсии. Из них большинство застраховано предприятиями по коллективным договорам — это 90,6%, или 127,8 тысячи человек. Самостоятельно застраховалось 13,3 тысячи человек — это 9,4% от общего числа застрахованных.

Замминистра отметил, что пока у людей нет рвения делать отчисления в компанию, которая занимается пенсионным страхованием. Сейчас люди не стремятся таким образом обеспечить свое будущее, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам».

Однако власти намерены «исправить» эту ситуацию.

Какими именно мерами будут «исправлять» и кого все-таки признают балластом, не достойным государственной пенсии – замминистра пока предпочел умолчать.