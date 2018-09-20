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Куриная стабилизация и свиное ускорение

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  • Кирилл Нежданский
  • 20.09.2018, 15:13

К дорожающей третий месяц курятине присоединилась свинина.

«Схватились за яйца - масло исчезло». Каждый белорус знает этот мудрый и горький афоризм, подытоживший отечественный опыт регулирования розничных цен на продукты питания. На этот раз схватились за курятину, потому что она подорожала. Вслед за курятиной дорожать (а местами и исчезать) принялась еще и свинина.

В ежемесячном отчете «Информация о динамике изменения потребительских цен и тарифов. Август 2018г.» Нацбанк констатирует: «Отмечавшийся в июне-июле 2018г. ускоренный рост цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики. Вместе с тем наблюдается временное ускорение роста цен на товары-заменители (свинину)». Поскольку цифр, характеризующих «стабилизацию» курятины и «временное ускорение» свинины, в отчете не содержится, вооружимся оценками СМИ и личными наблюдениями.

«Имеет место подорожание свинины. Это связано с ростом закупочной цены от производителей. Рост закупочных цен за последнее время составил 20% и больше. Ценообразование на свинину... не менялось. Наши специалисты прогнозируют продолжение роста закупочной цены», - цитирует Tut.by экспертное мнение коммерческого директора и акционера торговой сети «Виталюр» Виталия Яцука. Потребительские наблюдения редакции «БелГазеты» подтверждают мнение г-на Яцука: в розницу свинина прибавила в среднем 10-15%, местами 20% и более.

«Временное ускорение» свинины помимо Нацбанка заметили не только ритейлеры и СМИ. Скачок цен оказался слишком ощутимым, коль скоро голос в защиту права трудящихся хоть иногда кушать мясо возвысили и профсоюзы, с прошлой весны мониторящие розничные цены. Зампред ФПБ Елена Манкевич заявила БелТА: «Нас не может не беспокоить тот факт, что цена на птицу выросла на 18%. Также не до конца понятен рост цен на говядину и свинину. Кроме того, на 22% подорожали бобовые, на 21% - крупа пшенная. Проведем свое собственное расследование, чтобы понять, что происходит на самом деле».

Есть и официальный комментарий Ивана Вежновца, замминистра антимонопольного регулирования и торговли: «Нужно понимать, что эта продукция [свинина и курятина. - прим.] взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается... После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим». Трудящиеся до окончания расследования, как и обычно, могут компенсировать «стабилизацию» курятины и «временное ускорение» свинины за счет овощей.

Объяснения Вежновца и Нацбанка касательно неразрывной связи курятины и свинины абсолютно точны, корректны и неоспоримы. При подорожании одного продукта в определенной товарной группе потребитель замещает его другим, неумолимо дорожающим вслед за первым. Этот несложный механизм описывается в вузовских учебниках по маркетингу и понятен даже первокурснику. Первокурснику понятно и то, что дело закончится повышением цен во всей товарной группе - вслед за курятиной и свининой вперед примерно на 10% уже рванула говядина, однако она подороже и пространства для разбега у нее поменьше.

Болезненность куриной «стабилизации» и свиного «ускорения» обусловлена тем, что курятина в РБ дорожает третий месяц подряд и является самым дешевым видом мяса. То есть, наблюдая за двухмесячным - воспользуемся биржевым термином - куриным ралли, даже первокурсник догадался бы снять с полки учебник и прочесть, что случится с ценами на мясо. Или он ждет, пока это сделает за него Невидимая Рука Рынка?

Пикантность ситуации еще и в том, что летом МАРТ начал антимонопольное расследование по поводу подорожания курятины. В сентябре министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил СМИ, что расследование близится к завершению, о чем, впрочем, и так нетрудно догадаться по динамике цен на свинину.

В Беларуси ситуации, когда подорожание курятины провоцирует рост цен на свинину или, напротив, рост цен на свинину заставляет куроводов тоже подтягиваться, повторяются с завидным постоянством раз в несколько лет. Например, летом 2014г. при аналогичном раскладе Минэкономики вынесло 4 птицефабрикам предписание о снижении необоснованно повышенных цен. Мы не призываем к повторению опыта тех лет - у нас же либерализация, раскрепощение деловой инициативы и т.п. Должны быть гибкие, рыночные механизмы.

Например, Еврокомиссия практикует для удержания цен и стабилизации рынка товарные интервенции - закупили на стороне, насытили розницу, тормознули цены, не дали разогнаться инфляции. И ничего - мясцо в ЕС подешевле нашего. Чем мы хуже? Тем более, курино-свиные ценовые драмы случаются в РБ регулярно.

Отечественные СМИ утешают сограждан примерно такими пассажами: «Сегодня рынок находится в ощутимом дефиците свинины. В данном случае работают базовые законы экономики. Когда спрос превышает предложение, цена растет». Ага, а если предложение нарастить за счет товарных потоков с других рынков, цена снизится - и в данном случае базовые законы экономики тоже сработают.

Справка. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на продовольствие в августе 2018г. практически не изменились по сравнению с пересмотренным показателем за июль. Индекс цен на продтовары FAO по итогам августа составил 167,6 п. против пересмотренного уровня июля в 167,2 п. (первоначальный показатель - 168,8 п.). Индекс цен на мясную продукцию в августе составил 166,3 п., что на 0,4% выше июльского показателя. В августе рост котировок цен на свинину и баранину был компенсирован незначительным снижением котировок на мясо птицы и говядину.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»


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