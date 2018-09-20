закрыть
20 сентября 2018, четверг, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Конец России уже близок

2
  • Мирослав Гай
  • 20.09.2018, 19:08
  • 1,170
Мирослав Гай
ФОто: Экономические известия

Россия идет к собственной изоляции.

Россия планомерно идет к изоляции.

Путин четко и последовательно высказывался о своих планах — возвращение России к границам СССР после ялтинского договора с воссозданием Союза, пусть и под другим названием.

Единственная возможность путинского режима хоть как-то удержаться у власти — это закрыть страну, отрезав ее от всего мира, хотя бы частично.

Но, если суть советского режима, его идеологию, промышленность, научный потенциал Россия востановить или пересоздать не может, то чисто внешние и деструктивные признаки, такие как репрессии, закрытие границ, цензура, уничтожение частной собственности и войны — запросто.

Мы уже все это наблюдаем.

Аресты за перепосты, разгоны демонстраций, поощрение стукачества, полит убийства, изгнание иностранных некоммерческих организаций, изъятие «нехороших» книг и закрытие «плохих»библиотек, преследование геев, антисемитизм.

Теперь же готовится эксперимент по прекращению хождения иностранных валют в отдельных регионах с дальнейшим распространением на всю страну.

Демонстративное издевательство с двумя туповатыми убийцами-отравителями — тоже стремление к открытой конфронтации с западным миром, намеренная бравада, за которой последуют новые санкции.

И даже смехотворное отречение Московской Православной церкви от Константинополя все суть одно — движение на изоляционизм.

На самом деле, неправы те, кто говорит об отсутствии идеологии в путинской россии.

Изоляционизм и корты — вот идея русского мира.

Мы — одни, нас не понимают, мы духовные, вокруг одни враги, и так далее — все это новые-старые мантры, ментальные вирусы, лозунги, а по сути — комплексы инфантильного, недоразвитого сознания в масштабах огромной страны.

Ракеты и самолеты падают, космические станции разваливаются — советское наследие тает на глазах.

Позади — уничтоженные надежды и война.

Впереди — пустые полки магазинов, развал империи, талоны на водку и война…

Война гражданская, региональная, локальная, холодная, интервенционная, война в очередях за гуманитарку и проход на границе в лагерь для беженцев.

А чтобы оттянуть неизбежное кремлевская власть будет пытаться изолировать страну, оградить от «тлетворного» влияния Запада, заодно отвлекая население от стремительной инфляции и сокращения социалки новыми-старыми военными конфликтами в Украине, Сирии, Карабахе и т.д.

Не менее важным для выживания в изоляции является еще один непременный элемент — Гулаг.

Машина политических репрессий уже закрутила свой маховик и количество имен посаженных давно перешло за сотни. Но для экономики путинской России будущего нужны десятки, сотни тысяч пар рук и ног маленьких «рабов на галерах» с образом великого кормчего на груди.

Задача Путина — воплотить все это в жизнь ради своего выживания.

Наша же задача — уничтожить путинскую диктатуру как можно раньше.

P.S. Написано на марше.

Мирослав Гай, inforesist.org


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц