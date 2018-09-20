Конец России уже близок 2 Мирослав Гай

20.09.2018, 19:08

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Мирослав Гай

ФОто: Экономические известия

Россия идет к собственной изоляции.

Россия планомерно идет к изоляции.

Путин четко и последовательно высказывался о своих планах — возвращение России к границам СССР после ялтинского договора с воссозданием Союза, пусть и под другим названием.

Единственная возможность путинского режима хоть как-то удержаться у власти — это закрыть страну, отрезав ее от всего мира, хотя бы частично.

Но, если суть советского режима, его идеологию, промышленность, научный потенциал Россия востановить или пересоздать не может, то чисто внешние и деструктивные признаки, такие как репрессии, закрытие границ, цензура, уничтожение частной собственности и войны — запросто.

Мы уже все это наблюдаем.

Аресты за перепосты, разгоны демонстраций, поощрение стукачества, полит убийства, изгнание иностранных некоммерческих организаций, изъятие «нехороших» книг и закрытие «плохих»библиотек, преследование геев, антисемитизм.

Теперь же готовится эксперимент по прекращению хождения иностранных валют в отдельных регионах с дальнейшим распространением на всю страну.

Демонстративное издевательство с двумя туповатыми убийцами-отравителями — тоже стремление к открытой конфронтации с западным миром, намеренная бравада, за которой последуют новые санкции.

И даже смехотворное отречение Московской Православной церкви от Константинополя все суть одно — движение на изоляционизм.

На самом деле, неправы те, кто говорит об отсутствии идеологии в путинской россии.

Изоляционизм и корты — вот идея русского мира.

Мы — одни, нас не понимают, мы духовные, вокруг одни враги, и так далее — все это новые-старые мантры, ментальные вирусы, лозунги, а по сути — комплексы инфантильного, недоразвитого сознания в масштабах огромной страны.

Ракеты и самолеты падают, космические станции разваливаются — советское наследие тает на глазах.

Позади — уничтоженные надежды и война.

Впереди — пустые полки магазинов, развал империи, талоны на водку и война…

Война гражданская, региональная, локальная, холодная, интервенционная, война в очередях за гуманитарку и проход на границе в лагерь для беженцев.

А чтобы оттянуть неизбежное кремлевская власть будет пытаться изолировать страну, оградить от «тлетворного» влияния Запада, заодно отвлекая население от стремительной инфляции и сокращения социалки новыми-старыми военными конфликтами в Украине, Сирии, Карабахе и т.д.

Не менее важным для выживания в изоляции является еще один непременный элемент — Гулаг.

Машина политических репрессий уже закрутила свой маховик и количество имен посаженных давно перешло за сотни. Но для экономики путинской России будущего нужны десятки, сотни тысяч пар рук и ног маленьких «рабов на галерах» с образом великого кормчего на груди.

Задача Путина — воплотить все это в жизнь ради своего выживания.

Наша же задача — уничтожить путинскую диктатуру как можно раньше.

P.S. Написано на марше.

Мирослав Гай, inforesist.org