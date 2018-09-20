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Insider: По паспортам Петрова и Боширова можно вычислить других агентов ГРУ

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  • 20.09.2018, 19:45
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Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии.

По номерам заграничных паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в Британии в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, можно вычислить других агентов российской военной разведки, ранее известной как ГРУ (ныне официально - Главное управление Генштаба). Такое утверждение делает издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с личностями Петрова и Боширова, передает “Радио Свобода”.

В опубликованной в четверг очередной серии расследования сказано, в частности, что номера загранпаспортов Петрова и Боширова практически идентичны и различаются одной цифрой. При этом на номера их паспортов очень похож номер паспорта одного из ранее засвеченных сотрудников российской военной разведки Эдуарда Широкова (Шишмакова). "Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба" - констатирует издание.

The Insider также подтверждает, что номер телефона, обнаруженный на копиях паспортных личных дел Петрова и Боширова, принадлежит Минобороны России и, по всей вероятности, именно военной разведке.

Издание также утверждает со ссылкой на источники, что именно Петров и Боширов были теми россиянами, которые, по сообщениям, были задержаны ранее в Нидерландах по подозрению в слежке за швейцарской химической лабораторией в Шпице и попытке взлома ее компьютерной сети. Также, как утверждает издание, Петров был в Нидерландах в те дни, когда там проводился референдум об ассоциации Украины с ЕС. Издание утверждает, что он мог быть причастен к информационной кампании, направленной на срыв ассоциации.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали документы, как утверждается, из системы "Российский паспорт", анализ которых позволяет предположить причастность Петрова и Боширова к спецслужбам. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT заявили, что являются бизнесменами и ездили в Солсбери как туристы.


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