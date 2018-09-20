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ЧВК «Вагнера» попала в санкционный список США

  • 20.09.2018, 22:16

США внесли в «черный список» ЧВК «Вагнера» и «Конкорд» Пригожина.

Частная военная компания Вагнера попала в новый санкционный список США, следует из данных, опубликованных на сайте Госдепа.

Среди новых фигурантов списка — «Оборонлогистика» и производящий самолеты «Сухой» авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Компании внесены в черный список за связи с оборонным и разведывательным секторами России. Список составлен в соответствии с положениями закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), указывает Госдеп.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Минфину и Госдепу приступить к исполнению части антироссийских санкций, предусмотренных CAATSA. Это так называемые вторичные санкции. Министерство финансов США уже ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Рособоронэкспортом. Речь идет о закупке российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.


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