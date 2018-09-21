В Беларуси побит температурный рекорд 43-летней давности 21.09.2018, 7:59

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Необычные данные синоптики зафиксировали под Брестом.

Температурный рекорд 43-летней давности побит в Беларуси днем 20 сентября.

В Высоком (Брестская область) воздух прогрелся до 29 градусов тепла. Прежний максимум дня составлял 27,5 градуса (зафиксирован в 1975 году в Борисове), сообщает tut.by.

Обновились рекорды в Минске и всех областных центрах, за исключением Витебска.

В столице столбик термометра поднялся до отметки 28,1 градуса тепла (было 26,5 в 1975 году), в Бресте — 28,7 (27,1 в 1975-м), Гродно — 27,5 (26,7 в 1982-м), Гомеле — 27,3 (26,4 в 2004-м), Могилеве — 27,4 (25,9 в 1975-м).

21 сентября жаркая погода еще сохранится, поэтому вновь не исключено превышение исторических максимумов дня.