закрыть
21 сентября 2018, пятница, 9:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

В Беларуси побит температурный рекорд 43-летней давности

  • 21.09.2018, 7:59
  • 1,414

Необычные данные синоптики зафиксировали под Брестом.

Температурный рекорд 43-летней давности побит в Беларуси днем 20 сентября.

В Высоком (Брестская область) воздух прогрелся до 29 градусов тепла. Прежний максимум дня составлял 27,5 градуса (зафиксирован в 1975 году в Борисове), сообщает tut.by.

Обновились рекорды в Минске и всех областных центрах, за исключением Витебска.

В столице столбик термометра поднялся до отметки 28,1 градуса тепла (было 26,5 в 1975 году), в Бресте — 28,7 (27,1 в 1975-м), Гродно — 27,5 (26,7 в 1982-м), Гомеле — 27,3 (26,4 в 2004-м), Могилеве — 27,4 (25,9 в 1975-м).

21 сентября жаркая погода еще сохранится, поэтому вновь не исключено превышение исторических максимумов дня.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц