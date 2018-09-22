Умер председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский 8 22.09.2018, 12:54

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Анатолий Капский

Капскому было всего 52 года.

Умер председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Как сообщает Прессбол, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Анатолий Капский был неизменным руководителем клуба с 1996 года, когда его решили возродить. С ним клуб очень быстро занял прочные позиции в чемпионате страны и пробился в еврокубки.

БАТЭ 14 раз выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси и в последние 12 лет подряд остается лидером.

Как пишет «Трибуна», в 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой пребывал в трехдневной коме.