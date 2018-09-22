МАРТ нашел нарушения в 27 магазинах с дешевыми товарами из Азии 1 22.09.2018, 14:34

Белорусские ИП продолжают жаловаться на магазины, которые по всей стране открывают выходцы из Средней Азии.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило 27 магазинов, которые торгуют одеждой из Средней Азии, и призывает граждан быть бдительными при покупке товаров легпрома по низким ценам.

Сотрудники МАРТ посетили с проверкой магазины с дешевой одеждой в восьми белорусских городах – Бобруйске, Гродно, Жодино, Кобрине, Минске, Новополоцке, Полоцке и Речице. Проверяющие нашли нарушения законодательства о торговле в каждой торговой точке, а в некоторых магазинах — повторно.

Как сообщается на сайте МАРТ, граждане должны быть предельно внимательными при покупке товаров легпрома по низким ценам. Во время проверки во всех 27 магазинах были выявлены нарушения законодательства о торговле: до потребителей не доводили полную информацию о продавце, товаре, его производителе; отсутствовали документы об оценке соответствия; продавцы не соблюдали требования техрегламентов Таможенного союза.

В МАРТ пришли к выводу, что в таких магазинах «в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан». По итогам проверки субъекты хозяйствования получили 53 рекомендации об устранении выявленных нарушений. По фактам повторно выявленных нарушений рассматривается вопрос о начале административного процесса в отношении 13 виновных лиц.