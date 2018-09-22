Бессрочный протест в России имеет большой потенциал к расширению Ольга Курносова

22.09.2018, 17:45

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Фото: vl.ru

Власть не совсем такая монолитная как хочет казаться.

Вторую неделю в России продолжаются бессрочные акции протеста. Они стартовали 9 сентября, когда в Москве на Пушкинской площади после окончания импровизированных митинга и шествия активисты решили остаться на ночь и начать бессрочную акцию протеста. Сегодня уже девятый день круглосуточного протеста. К нему присоединяются все новые люди и все новые города.

На сегодня бессрочные акции уже проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове, Рязани, Самаре, Саратове, Уфе и регионы продолжают присоединяться.

Очень важно отметить, что это безлидерный протест. А все решения принимаются путем голосования среди участников. Участники тоже самые разные как по возрасту (хотя большинство – молодежь), так и по своим взглядам. Никаких атрибутов, которые могли бы подпасть под действие закона о митингах (54 ФЗ), у ребят нет. И это их принципиальная позиция.

Они хотят действовать полностью в правовом поле РФ. Пока у них это неплохо получается. И все задержания участников заканчивались освобождением без протоколов. Другое дело, что пока пришлось отказаться от публичной точки сбора. Потому что любое объявление такой точки заканчивается автозаками и винтажом. Поэтому основное общение и координация происходит через телеграмм-каналы и чаты. Например, @mskmitchat и t.me/Bessro4ka.

Требования у протестующих простые – отставка правительства Медведева, отмена пенсионный реформы и отмена 282 статьи УК РФ. Численность протестующих тоже постепенно увеличивается. По крайней мере, их достаточно, чтобы не уходить с улицы. А это уже не просто. Есть те, кто выходить пока не готов, но помогает теплыми вещами, едой или деньгами. Естественно начались провокации, вроде материала, выпущенного телеграмм-каналом Кремлевская прачка. На мой взгляд, это скорее признание. Чем серьезнее к вам относятся, тем больше пытаются дискредитировать.

Ребят многие критикуют, в том числе протестные активисты. В 2012 я организовывала Оккупай в Питере. Так что знаю, каково это – стоять круглосуточно. В любую погоду! Для этого нужна очень сильная мотивация! И она у ребят есть. Они хотят перемен!

Вся последняя неделя показывает нам со всей очевидностью, что власть не совсем такая монолитная как хочет казаться. Проигрыш и наглые фальсификации провластного кандидата в Приморье, за которыми последовала вынужденная отмена результатов голосования. Неожиданная, в первую очередь для него самого, отставка Зимина. И отказ от участия во втором туре губернаторских выборов в Хакасии. Все это говорит о том, что транзит власти начинается. И в таких условия «Бессрочный протест» имеет большой потенциал к расширению. И это очень хорошо. Ведь гражданская активность – это единственный путь для демократических изменений.

Ольга Курносова, «Русский монитор»