Папа Римский вспомнил в Вильнюсе о белорусах 22.09.2018, 19:57

Сегодня понтифик начал свой визит в страны Балтии.

Папа в своем обращении к жителям Литвы, которое прозвучало после встречи с Далей Грибаускайте, обратился к местным жителям словами гимна Литвы: «В прошлом Твои сыновья Да силу черпают» и говорил о столетии страны, сообщает Delfi.

«Это столетие для вас было отмечено множеством испытаний и мук: заточениями, ссылками, мучениями. Празднование столетия независимости — это повод для того, чтобы остановиться и вспомнить этот опыт, обновить связь с тем, кто взрастил ваше государство, найти решения сегодняшних вызовов и смотреть в будущее в духе диалога и единства со всеми живущими здесь, стараясь, чтобы никто не чувствовал себя изгоем», — сказал Франциск.

По словам папы, каждое поколение должно осознать сложности и достижения прошлого и сейчас почтить память своих предков. «Я не знаю, что будет завтра, но мы знаем, что каждое поколение должно чтить взлелеявший его «дух», который помог каждую очную ставку с болью и несправедливостью превратить в возможность.

Только так корни, которые помогли взрастить сегодняшние плоды, останутся жизнеспособными и здоровыми. А у этого народа на самом деле крепкий «дух», который помог ему не сломаться и постоянно творить! Вот строка из вашего гимна: «В прошлом Твои сыновья Да силу черпают», чтобы смело смотреть в глаза настоящему», — сказал Франциск.

Папа отметил, что за всю свою историю Литва сумела собрать, приютить людей разной национальности и вероисповедания.

«На этих землях все находили себе дом: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне и немцы, католики, православные, протестанты, старообрядцы, мусульмане и евреи — все мирно жили вместе, пока не пришла тоталитарная идеология, насилие и недоверие которой подкосило способность принять другого и не придавать значения различиям», — сказал Папа.

Понтифик отметил, что черпая силу из прошлого, мы заново находим эти корни и восстанавливаем их, в этом наша исключительность и самобытность (…): толерантность, гостеприимство, уважение и солидарность. «Глядя на мир наших дней (…) вы, литовцы, должны сказать свое слово: «Принять различия», — сказал Франциск.

«Завязывая диалог, будучи открытыми и понимающими, вы можете стать мостом между Восточной и Западной Европой», — добавил он.

По словам папы Франциска, воспитывать в себе эти качества Литве позволят «плоды зрелой истории, которые ваш народ может предложить мировому сообществу, а особенно европейскому сообществу».