В Москве и Воронеже задержали участников «бессрочного протеста» 22.09.2018, 20:11

Активисты выступали против повышения пенсионного возраста в России.

В Москве на Арбате полицейские задержали активистов «бессрочного протеста». Активистка Ирина Яценко сообщила ОВД-Инфо, что задержали Олега Велипухина и Алексея Климишина, сообщает «Радио Свобода»

Активист «бессрочного протеста» Александр Гуд рассказал о задержании еще одного участника движения, которого представил как Слава. Youtube-канал «Другое мнение» вел прямую трансляцию происходящего: на видео активисты бессрочного протеста прошли шествием по улице Новый Арбат, затем развернули на Старом Арбате баннер «Свободу политзаключенным».

В Воронеже задержали участника «бессрочного протеста» Сергея Луговского из-за акции, проведенной неделю назад. Об этом на горячую линию ОВД-Инфо сообщил активист объединения Александр Желтухин. По его словам, сегодня протестующие собрались в местном гайд-парке с плакатом. К ним подошли полицейские и, как передает Желтухин, сказали, что «у них есть претензии к Луговскому по поводу пикета неделю назад».

После этого его отвезли в отдел полиции № 6. 15 сентября правоохранители задержали двух участников «бессрочного протеста», когда они стояли с плакатами против пенсионной реформы.