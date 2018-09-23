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Адвокат Трампа: Санкции США ведут к успешной революции в Иране

  • 23.09.2018, 10:03
Руди Джулиани
Фото: Минобороны США

Смена режима в стране обязательно произойдет.

Санкции США в отношении Ирана приводят к экономическим проблемам, которые могут привести к "успешной революции", считает личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани, передает Reuters (перевод – nv.ua).

"Я не знаю, когда мы собираемся свергнуть их. Это может быть через несколько дней, месяцев, пару лет. Но это произойдет", – заявил Джулиани на встрече, организованной Организацией ирано-американских общин, которая выступает против правительства Тегерана.

Как отмечает издание, такая позиция противоречит позиции администрации Трампа, которая раньше заявляла, что смена правительства в Тегеране не является политикой США.

"Очевидно, народу Ирана сейчас достаточно. Санкции действуют. Валюта никуда не денется. Это те условия, которые приводят к успешной революции", – добавил адвокат Трампа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана обвинил в теракте на военном параде в Ахвазе, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека и более 50 получили ранения, "террористов, проплаченных иностранным режимом", в том числе США.


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