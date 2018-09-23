Журналисты-фрилансеры северных стран Европы поддержали белорусских коллег 23.09.2018, 13:18

Профессиональные объединения журналистов Скандинавии выступили в защиту свободы слова в Беларуси.

В шведском городе Мальме прошла ежегодная конференция журналистов-фрилансеров северных стран Nordic Freelance 2018. Участники конференции приняли заявление в поддержку белорусских коллег с требованиями к властям Беларуси немедленно прекратить преследование независимых журналистов за их профессиональную деятельность и создать нормальные правовые условия для работы, сообщает сайт ОО «БАЖ».

В ежегодной конференции Nordic Freelance участвовали журналисты-фрилансеры из Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии. Белорусская ассоциация журналистов была приглашена к участию как партнер шведской организации Frilans Syd. ОО «БАЖ» представляли юрист Ольга Сехович и журналист-фрилансер из Гомеля Лариса Щиракова.

Представители ОО «БАЖ» рассказывали о ситуации с фрилансом в Беларуси: правовые условия для работы, статистику, которая отражает отношение властей к журналистам-фрилансерам, а также о личном опыте работы в этой сфере.

По словам Ольги Сехович, одна из присутствующих журналисток после этих выступлений заметила, что она "знала о существовании авторитарных властей в мире. Но не думала, что они могут быть так близко".

Ольга Сехович напомнила, что Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» в рейтинге «Индекс свободы прессы» по итогам 2018 года отвела Беларуси 155-е место из 180-ти. В то же время Норвегия и Швеция занимают в этом рейтинге первое и второе места соответственно.

И, если журналистов-фрилансеров Швеции и Норвегии волнуют вопросы зарплат журналистов, коммуникации, взаимоотношений в обществе, то перед белорусскими журналистами стоит вопрос о возможности работать в принципе.

Заявление Nordic Freelance 2018

Преследование фрилансеров в Беларуси несет угрозу и свободе слова, и личной жизни журналистов. Наложение штрафов на журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ без аккредитации, нарушает международные законы о свободе прессы и право на доступ к информации.

В 2017-ом году белорусских журналистов оштрафовали 69 раз, и в этом году уже было наложено 76 штрафов. Цифры показывают ухудшение положения журналистов-фрилансеров в Беларуси. Судебное преследование фрилансеров за сотрудничество со СМИ без аккредитации увеличилось. Общая сумма штрафов по ст. 22.9 Кодекса об административных нарушениях составила уже свыше 25 тысяч евро в эквиваленте. С начала года состоялось более 76 судов.

Мы, как организации фрилансеров в Скандинавских странах, сильно обеспокоены сложившейся ситуацией фрилансеров в Беларуси.

Мы, участники Скандинавской конференции фрилансеров в Мальмё, Швеция, призываем белорусские власти:

- не преследовать журналистов за выполнение их обязанностей;

- немедленно прекратить преследование фрилансеров за их профессиональную работу;

- дополнить законодательство, чтобы гарантировать равные права всем журналистам, согласно международным стандартам и международным обязательствам Беларуси.

Подписанты:

Frilans Riks, ответвление фрилансеров "Шведского союза журналистов"

SFJ, "Финская ассоциация журналистов-фрилансеров" в Финляндии

FAO, "Хартия фрилансеров союза теле- и радиожурналистов" в Финляндии

NJ Frilans, в рамках "Норвежского союза журналистов"

FrilansGruppen, в рамках "Датского союза журналистов"

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурсCharter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».