Скрепный балаган Телеграм-канал «СерпомПо»

23.09.2018, 16:33

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Путинской России нечего делать в Европе.

После захвата Крыма путинскую Россию лишили права голоса в ПАСЕ.

Это было неправильным решением.

Единственно адекватным было бы немедленно взять суверенное начальство "вежливых человеков" за шиворот и выкинуть из ПАСЕ вон – как страну-агрессора. И близко не подпускать ее к Европе (а не только к ПАСЕ) до тех пор, пока люди в России не поймут, что, либо военная агрессия, либо Европа.

Но Европа забыла свою предвоенную историю и начались дипломатические маневры, целью которых было "умиротворение агрессора". Который, будучи лишен правовых понятий, понимает только силу и который, как нам известно спустя 4 года, только наглеет, совершенно не желая "умиротворяться".

Теперь из Совета Федерации раздалось недовольное бурчание.

Верхний спикер Матвиенко, ставшая таковым в 2011 году в результате подложных муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, выступила с угрозами выхода России из Совета Европы:

"…мы устали быть мальчиками и девочками для битья. Это не наш выбор. Нас вынуждают его сделать".

"Мы" это кто? Российское начальство во главе с Путиным? Кто такая Матвиенко – мнение каких именно граждан России она выражает? Кто здесь выбирал эту путинскую чиновницу?

Но раз "устали", то выходите из ПАСЕ. И в Европу больше не отправляйтесь, забирайте оттуда своих родственников, детей, деньги, продавайте недвижимость и zurück nach hause, домой – в райские офшоры на остров Русский. Грузите виолончели бочками.

Раз такие "патриоты", то здесь живите, учитесь, лечитесь и здесь же ложитесь в землю. Все делайте "у корней", как ваш Сталин, которому вы страшно благодарны "за победу". Нечего "Родину любить издалека" или с запасным аэродромом в Берлине или Париже.

Вам, путинская Россия, нечего делать в Европе. Вы живете не по праву, а по понятиям "бандитского Петербурга", откуда ваше начальство вылупилось. Вы в нынешнем виде с Европой не совместимы.

Вот и коптитесь дальше, если вам так нравится, вдали от Европы – нечего вашим слуцким, рукастым депутатам ездить в ПАСЕ, пусть сидят, как морковь в грядках, в своих госдумах, выкинув вялую ботву наружу. Пусть на своих позорных скамьях штампуют принятые Путиным решения.

Сидите в России до конца всего этого скрепного, духовного, суверенного балагана. Разделяйте его судьбу.

Телеграм-канал «СерпомПо»