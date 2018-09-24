Навального задержали сразу после выхода на свободу 3 24.09.2018, 7:32

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Алексей Навальный

До этого политик отбыл 30 суток ареста за акцию «Забастовка избирателей».

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он вышел на свободу после 30 суток ареста. Об этом сообщает «Дождь».

В конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Сторонники Навального объясняли его задержание и арест акцией против пенсионной реформы 9 сентября.

14 июня 2018 года Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста из-за акции «Он нам не царь».