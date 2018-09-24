Мама первоклассника: Они уже не знают, что придумать, чтобы только вытянуть деньги 27 24.09.2018, 12:13

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Иллюстрационное фото

О поборах в школах Витебска.

Родители, чьи дети посещают детский сад или школу, не понаслышке знают, какое это нынче дорогое удовольствие. И дело не в покупке одежды или обуви и даже не в плате за учебники, а в регулярных «добровольных» взносах на нужды учреждений образования.

Вот что рассказала «Витебскому курьеру» 32-летняя Анна (имя женщины по ее просьбе изменено), чей сын в этом году пошел в первый класс:

- Все началось еще в июле, когда мне позвонили со школы, в первый класс которой мы подали документы, и спросили, где моя квитанция о перечислении одной базовой величины на счет отдела образования.

Женщина вспомнила, что сначала даже растерялась: официального зачисления в первый класс еще не было, до окончания подачи документов в школу оставалось больше месяца. А если бы семья передумала и решила пойти учиться в другое учреждение образования или вовсе остаться еще на год в садике? Обстоятельства же бывают разные, а оплатить базовую величину нужно было срочно.

- Первое собрание для родителей первоклашек прошло еще накануне учебного года. Нам сказали сразу сдать на пропуск в школу, галстук и сладкие подарочки детям на первое сентября. Итого 20 рублей.

На следующем собрании спустя пару недель к этой сумме добавились деньги на тетради на печатной основе – 17 рублей, оплата за учебники – 12 рублей 50 копеек, общая фотография за 10 рублей и 10 рублей на мыльные принадлежности и бытовую химию.

Интересно, куда эта сумма будет использована? В нашем классе 30 человек. Итого – 300 рублей. Да, сказали, что с этих денег еще купят подарок на День учителя. Допустим, это 100 рублей. А остальные 200? На туалетную бумагу, жидкое мыло и средство для мытья унитазов?

Анна возмущена, что все говорят о том, что у нас бесплатное образование. То есть получается, что нужды учреждений образования должны оплачиваться государством, а какие-то деньги выделяться из бюджета. Но на деле выходит, что даже средства для уборки классов, коридоров и туалетов должны покупать родители.

- Все родители заплатили по 25 рублей в фонд еще до начала учебного года. Только наш класс пополнил бюджет отдела образования на 750 рублей. А сколько таких классов и школ в городе? Посчитайте сами, какая огромная сумма получается. На что она расходуется, если даже бумагу в туалет мы покупаем сами?

Но и на этом поборы для Анны не закончились. Оказалось, что 25 рублей — это перечисление в фонд школы, а еще есть фонд класса, в который следовало внести минимум 35 рублей.

Почему минимум? Как объяснили родителям на собрании, если они заплатят немного больше, скажем, рублей по 40, тогда учитель, члены родительского комитета и попечительского совета из класса смогут подойти к директору и попросить, чтобы эта сумма пошла именно на нужды их кабинета.

- Когда я впервые зашла в класс, то обрадовалась, насколько он хороший – значит, думаю, деньги на ремонт собирать не будут. Но учитель сказала, что нужно переклеить обои. И не потому, что они плохо выглядят, а просто их нужно обновить, ведь со времени ремонта прошло четыре года.

Давайте признаемся честно: много ли кто из нас часто переклеивает в своей квартире обои? Хорошо, если это случается раз в десять лет, а не реже. И ничего: все живы. А еще учитель сказала, что на пол нужно постелить линолеум, сейчас в нашем классе он просто аккуратно покрашен.

Помню, в саду мы сдавали деньги на окна. Воспитатели очень стеснялись об этом просить. Но родители сами видели, что окна старые, деревянные, с них постоянно дует – и денег было не жалко, тем более, что сдавали мы постепенно.

Но в нашем классе необходимости в новых обоях и линолеуме на полу нет! Такое ощущение, что они уже не знают, что придумать, чтобы только вытянуть с родителей деньги.

Поборы, с которыми столкнулась Анна, к сожалению, уже стали нормой практически для всех школ. Просто где-то собирают меньше денег и на то, что действительно необходимо, где-то – больше, и на траты, без которых можно было бы обойтись.

Жаль только, что в погоне за крутым ремонтом все порой забывают, что качество знаний не зависит от новых обоев, линолеума на полу и натяжных потолков.