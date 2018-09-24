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Лукашенко - Шуневичу: Что-то колбасит «Динамо»

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  • 24.09.2018, 12:26
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Диктатора продолжает интересовать хоккей, а не проблемы Беларуси.

Лукашенко принял сегодня с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича, пишет БелТА.

Диктатор поговорил с главой МВД о криминогенной обстановке в стране, а затем начал разговор о хоккее. Лукашенко поинтересовался у Игоря Шуневича, как сейчас строится работа в хоккейном клубе «Динамо-Минск».

«Как-то «колбасит» эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с «Локомотивом». Просто героически. С «Северсталью» 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским «Динамо». Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?» — задал вопрос Лукашенко.


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